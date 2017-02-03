3 Bant Bilardo Dünya Kupası Türkiye'de yapılacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) Hüdavendigar Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, kentin bilardoyla dünya gündemine taşınacağını söyledi.

Hollanda, Belçika, İtalya, Güney Kore, Mısır, Almanya, Vietnam ve Japonya gibi ülkelerden sporcuların bu organizasyona katılacağını belirten Altepe, "Geçen yıl yine Bursa'da yapılan dünya kupasına bölgede yaşanan sıkıntılardan dolayı gelemeyenler olmuştu. Şimdi herkes gelmek istiyor. Yüksek oranda katılım var. Kupada 150 sporcu mücadele edecek. Güzel bir organizasyon ve dünya çapında ses getirecek. Bursa ve Türkiye'ye yakışır güzel bir organizasyon olacak." diye konuştu.

Dünya kupasının düzenlenmesinde büyük katkıları olan Türkiye Bilardo Federasyonu yetkililerine teşekkür eden Altepe, organizasyona katılacak sporculara da başarılar diledi.

"Dünya şampiyonluğu en büyük hedefimiz"

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan bu yılki organizasyonda izleyici kapasitesini artırdıklarını vurguladı.

Ercan, şöyle konuştu:

"Dünyanın 25 ülkesinden 150 elit sporcu çeşitli elemelerden geçerek 6-12 Şubat tarihlerinde buradaki kupaya katılacak. Türkiye olarak bu kupayı kazanmak ve sporcularımızdan dünya kupası şampiyonluğu beklemek en büyük hedefimiz. Bunu sağlayacak çok kaliteli oyuncularımız var. Umarım kendi yaptırdığımız dünya kupası daha önceki senelerde olduğu gibi ülkemizde kalır. Dünya kupası şampiyonluğuyla bu turnuvayı taçlandırırız." AA