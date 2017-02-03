  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.741
    EURO 4.016
  • BIST 87611.09
    ALTIN 145.697
Buradasınız : » » 3 Bant Bilardo Dünya Kupası Türkiye'de yapılacak

3 Bant Bilardo Dünya Kupası Türkiye'de yapılacak

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası, 6-12 Şubat tarihlerinde Bursa'da yapılacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
3 Bant Bilardo Dünya Kupası Türkiyede yapılacak
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) Hüdavendigar Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, kentin bilardoyla dünya gündemine taşınacağını söyledi.
 
Hollanda, Belçika, İtalya, Güney Kore, Mısır, Almanya, Vietnam ve Japonya gibi ülkelerden sporcuların bu organizasyona katılacağını belirten Altepe, "Geçen yıl yine Bursa'da yapılan dünya kupasına bölgede yaşanan sıkıntılardan dolayı gelemeyenler olmuştu. Şimdi herkes gelmek istiyor. Yüksek oranda katılım var. Kupada 150 sporcu mücadele edecek. Güzel bir organizasyon ve dünya çapında ses getirecek. Bursa ve Türkiye'ye yakışır güzel bir organizasyon olacak." diye konuştu.
 
Dünya kupasının düzenlenmesinde büyük katkıları olan Türkiye Bilardo Federasyonu yetkililerine teşekkür eden Altepe, organizasyona katılacak sporculara da başarılar diledi.
 
"Dünya şampiyonluğu en büyük hedefimiz"
 
Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan bu yılki organizasyonda izleyici kapasitesini artırdıklarını vurguladı.
 
Ercan, şöyle konuştu: 
 
"Dünyanın 25 ülkesinden 150 elit sporcu çeşitli elemelerden geçerek 6-12 Şubat tarihlerinde buradaki kupaya katılacak. Türkiye olarak bu kupayı kazanmak ve sporcularımızdan dünya kupası şampiyonluğu beklemek en büyük hedefimiz. Bunu sağlayacak çok kaliteli oyuncularımız var. Umarım kendi yaptırdığımız dünya kupası daha önceki senelerde olduğu gibi ülkemizde kalır. Dünya kupası şampiyonluğuyla bu turnuvayı taçlandırırız." AA
 
Etiketler: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Hüdavendigar Salonu, 3 bant bilardo dünya şampiyonası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER