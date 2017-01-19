29 farklı takımın formasını giydi tarihe geçti

Corinthians'a transferiyle kariyerinde oynadığı takım sayısı 13'e çıkan İngiliz asıllı Türk forvet oyuncusu Colin Kazım Richards, gerçekleştirdikleri transferlerin sayısıyla adlarından söz ettiren futbolcuları akıllara getirdi.

Francesco Totti, Paolo Maldini, Ryan Giggs, Javier Zanetti, Xavi Hernandez gibi kariyerlerini tek kulüpte geçiren futbolcuların aksine, kariyerlerini "gezgin" olarak sürdüren birçok isim bulunuyor.

Buna son örnek, 2007'de Türk vatandaşlığına geçmesinin ardından milli formayı 37 defa giyen Colin Kazım Richards oldu. Doğduğu İngiltere'de Bury, Brighton, Sheffield United takımlarında oynadıktan sonra 2007 yazında Fenerbahçe ile anlaşan forvet oyuncusu, Türkiye liginde ayrıca Galatasaray ve Bursaspor'da top koşturdu.

Spor Toto Süper Lig'den ayrıldığı 2015 yazına kadar Toulouse, Olympiakos, Blackburn Rovers ve Feyenoord kulüplerinde de oynayan Colin Kazım, 2015-16 sezonu ara transfer döneminde Feyenoord'dan ayrılarak Celtic'in yolunu tuttu. 2016 yazında Brezilya Birinci Ligi takımlarından Coritiba'ya giden Colin Kazım, yeni yılda ise Corinthians'la anlaştı.

Oynadığı takım sayısı 13'e yükselen Colin Kazım, buna rağmen "kariyerinde en fazla kulübün formasını giyen futbolcular" listesinin üst sıralarında yer almıyor.

29 farklı takımda oynadılar

Jamaika asıllı İngiliz golcü Trevor Benjamin, 1995'te başlayıp 2012'de sonlandırdığı 17 yıllık kariyerinde 29 farklı takımda yer aldı.

En uzun süre kaldığı Cambridge United'da 5 yıl forma giyen Benjamin, kariyerinin büyük bir bölümünü farklı kulüplerde kiralık olarak geçirdi. Leicester City'de Premier Lig deneyimi yaşayan Benjamin, Jamaika Milli Takımı'nda da 2 kez görev yaptı.

İngiliz kaleci John Burridge ise 1969'dan 1997'ye kadar sürdürdüğü 28 yıllık futbol kariyeri boyunca Benjamin gibi 29 farklı takımda forma giydi.

Newcastle United ve Aston Villa'da oynadığı dönemlerde kariyerinin zirvesine çıkan Burridge'in en uzun süre görev yaptığı takım, 4 sezon kaldığı Blackpool oldu.

6 kıtada da oynayan ilk futbolcu

1991'de adım attığı kariyerini 2011'de noktalayan Alman file bekçisi Lutz Pfannenstiel, kariyeri boyunca ülkesinin yanı sıra Malezya, İngiltere, Güney Afrika, Singapur, Finlandiya, Yeni Zelanda, Norveç, Kanada, Arnavutluk, Ermenistan, Brezilya ve Namibya'daki 25 farklı kulüpte top koşturdu.

Brezilya ekiplerinden Hermann Aichinger'in yolunu tuttuğu 2008'de, "FIFA üyesi 6 konfederasyonda da (Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey ve Orta Amerika, Güney Amerika, Okyanusya) forma giyen ilk futbolcu" unvanını ele geçiren 43 yaşındaki Pfannenstiel, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hoffenheim scout ekibinin başında yer alıyor.