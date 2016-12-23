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28 Rus atlete disiplin soruşturması açıldı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, idrar testlerinde hile tespit edilen 28 Rus atlete disiplin soruşturması açıldığını duyurdu.

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28 Rus atlete disiplin soruşturması açıldı
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2014 Soçi Kış Olimpiyatlarına katılan 28 Rus atlete idrar örneklerinde hile yaptıkları gerekçesiyle disiplin soruşturması açtı.
 
IOC'den yapılan yazılı açıklamada, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) raporu doğrultusunda idrar testlerinde hile tespit edilen 28 Rus atlete disiplin soruşturması açıldığı duyurdu.
 
Açıklamada ayrıca, 2012 Londra Yaz Olimpiyatları ile 2014 Soçi Kış Olimpiyatlarına katılan tüm Rus atletlerin doping testi örneklerinin tekrar inceleneceği bildirildi.
 
IOC, şimdiye kadar 2008 ve 2012 olimpiyatlarına katılan 27 Rus atleti cezalandırdığını duyurdu. AA
 
Etiketler: Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rus atletler, doping, Soçi Kış Olimpiyatları
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