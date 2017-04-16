28. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 28. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
18 Nisan Salı:
13.00 Bandırmaspor-Göztepe: Serkan Çınar
15.30 Sivasspor-Ümraniyespor: Koray Gençerler
17.30 Adana Demirspor-Giresunspor: Emre Malok
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Eskişehirspor: Ali Palabıyık
19 Nisan Çarşamba:
13.30 Altınordu-Boluspor: Bülent Birincioğlu
16.00 Mersin İdmanyurdu-Elazığspor: Barış Şimşek
16.00 Denizlispor-Şanlıurfaspor: Suat Arslanboğa
18.00 Samsunspor-Manisaspor: Süleyman Abay
20 Nisan Perşembe:
17.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Balıkesirspor: Abdullah Yılmaz