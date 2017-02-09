  • 09 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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2026 Dünya Kupası'na 16 Avrupa takımı teklifi

UEFA, 48 takımın katılacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 16 Avrupa ülkesinin yer almasının teklif edileceğini açıkladı.

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2026 Dünya Kupasına 16 Avrupa takımı teklifi
UEFA İcra Kurulu toplantısı, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.
 
Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "48 takımın katılacağı 2026 FIFA Dünya Kupası hakkında UEFA İcra Kurulu üyelerine fikrimizi bildirdik. Avrupa'dan en az 16 takımın katılmasını gerçekçi buluyorum. 16 grubun yer alacağı Dünya Kupası'nda her grupta bir Avrupa ülkesinin yer alması gerektiğini düşünüyorum ve böylece kalitelerini gösterebilirlerse tüm Avrupa takımları ikinci tura kalabilir." şeklinde konuştu.
 
Öte yandan UEFA başkanlığına azami 12 yıl limiti getirildiğini belirten Ceferin, "UEFA İcra Kurulu, bugün bazı reform tekliflerini kabul etti. UEFA başkanlığına, 70 yaşını aşmamak kaydıyla dörder yıllık 3 dönem üst limiti getirme teklifi onaylandı." ifadelerini kullandı.
 
Etiketler: Dünya Kupası, avrupa takımları teklifi, 2026 Dünya Kupası
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