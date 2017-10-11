2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri tamamlandı

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 10. ve son haftasında A, B ve H gruplarında 9 maç oynandı.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belli olacağı elemelerin son haftası, A, B ve H grubu karşılaşmalarıyla tamamlandı.

A Grubu'ndaki birincilik mücadelesinin galibi Fransa oldu. Son müsabakalar öncesi bir puan farkla lider olan Fransa, ağırladığı Belarus'u 2-1 yendi. 23 puanla grubu ilk sırada bitiren Fransa, 2018 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti.

Deplasmanda Hollanda'ya 2-0 yenilen İsveç ise A Grubu'nu 19 puan ve averajla 2. sırada tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı.

B Grubu'nun liderini belirleyen müsabakada Portekiz ağırladığı İsviçre'yi 2-0 yendi ve 2018 Dünya Kupası'na adını yazdırdı. Grubu ikinci sırada tamamlayan İsviçre ise play-off hakkı elde etti.

H Grubu'nda yerini daha önce garantileyen ve finallere adını yazdıran Belçika konuk ettiği Kıbrıs Rum Kesimi'ni 4-0 yendi. Yunanistan ise play-off oynamak için 3 puan alması gereken maçta, konuk ettiği Cebelitarık'ı 4-0 mağlup etti.

Sonuçlar ve puan durumları şöyle:

A Grubu:

Fransa - Belarus: 2-1

Hollanda - İsveç: 2-0

Lüksemburg - Bulgaristan: 1-1

B Grubu:

Portekiz - İsviçre: 2-0

Macaristan - Faroe Adaları: 1-0

Letonya - Andorra: 4-0

H Grubu:

Estonya - Bosna Hersek: 1-2

Yunanistan - Cebelitarık: 4-0

Belçika - Kıbrıs Rum Kesimi: 4-0

Dünya Kupası'na katılacak takımlar belli oldu

2018 Dünya Kupası'na Avrupa'dan ev sahibi Rusya'nın yanı sıra Fransa, Portekiz, Almanya, Sırbistan, Polonya, İngiltere, İspanya, Belçika ve İzlanda katılma hakkı kazandı.

Avrupa'dan katılacak diğer 4 takım, 9 gruptaki en iyi 8 ikinci arasında yer alan İsveç, İsviçre, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, Danimarka, İtalya, Yunanistan ve Hırvatistan arasında oynanacak play-off maçları sonrası belli olacak.

F Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Slovakya ise en kötü ikinci olduğu için play-off mücadelesinin dışında kaldı.

Play-off kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentinde 17 Ekim Salı günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. AA