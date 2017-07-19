  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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2017 işitme engelliler olimpiyatları başladı

Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları, resmi açılış töreniyle başladı

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2017 işitme engelliler olimpiyatları başladı

Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları, resmi açılış töreniyle başladı. Açılış töreninde, farklı müzik ve dans gösterileri eşliğinde Türkiye'nin kültür ve tarihi sahnelendi. Seremonide 3 binin üzerinde polisin yanı sıra 650 özel güvenlik görevlisi hazır bulundu. Seyirciler, gösterileri bin 500 metrekarelik ekrandan da takip etti. 6 farklı kıta ve 97 ülkeden gelen 3 bini aşkın sporcu ve toplamda 5 bini aşkın katılımcıyla Samsun 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları, olimpiyat tarihinin en büyük organizasyonu olma özelliği taşıyor.

Etiketler: 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları, Samsun
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