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Buradasınız : » » 2017-2018 futbol sezonu 11 Ağustos'ta başlıyor

2017-2018 futbol sezonu 11 Ağustos'ta başlıyor

Süper Lig'de, Gençlerbirliği Kulübünün merhum başkanı İlhan Cavcav'ın adının verildiği 2017-2018 futbol sezonunun fikstürü çekildi.

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2017-2018 futbol sezonu 11 Ağustosta başlıyor

Süper Lig'de, Gençlerbirliği Kulübünün merhum başkanı İlhan Cavcav'ın adının verildiği 2017-2018 futbol sezonunun fikstürü çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, beIN Media Grubu Başkan Vekili ve Digiturk Üst Yönetici Yousef Al-Obaidly ile kulüp temsilcileri katıldı.

Fikstür çekiminde birer konuşma yapan Servet Yardımcı ve Yousef Al-Obaidly, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi. Obaidly, konuşmasında 15 Temmuz şehitlerini de andı.

Planlamaya göre Süper Lig'de 2017-2018 sezonu, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 24 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısının 19 Ocak 2018'de başlayacağı sezon, 20 Mayıs 2018'de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.

İlk haftanın programı

Süper Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:

Galatasaray-Kayserispor

Akhisar Belediyespor-Sivasspor

Beşiktaş-Antalyaspor

Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor

Alanyaspor-Kasımpaşa

Medipol Başakşehir-Bursaspor

Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor

Trabzonspor-Atiker Konyaspor

Göztepe-Fenerbahçe

Etiketler: süper lig, ilhan cavcav, Gençlerbirliği Kulübü, fikstür
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