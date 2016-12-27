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2016'nın en iyi teknik direktörleri

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından kulüp kategorisinde 2016'nın en iyi teknik direktörleri seçildi.

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2016nın en iyi teknik direktörleri

IFFHS'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 56 ülkeden gazeteci ve uzmanların katılımıyla bu yıl 21. kez düzenlenen oylamada, 2016'nın en iyi teknik direktörleri belirlendi.

Kulüp kategorisinde, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan, La Liga'yı da 3. sırada tamamlayan Atletico Madrid'in başında bulunan Diego Simeone, topladığı 113 puanla birincilik ödülüne ilk kez layık görüldü.

Real Madrid ile geçen sezon Şampiyonlar Ligi zaferi elde eden Fransız teknik adam Zinedine Zidane, 108 puanla 2. sırada yer aldı. İngiliz temsilcisi Leicester City'yi tarihindeki ilk Premier Lig şampiyonluğuna ulaştıran İtalyan Claudio Ranieri ise 86 puanla üçüncülüğü elde etti.

Milli takımlar bazında en iyi teknik direktör Santos

Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos, IFFHS tarafından milli takımlar bazında 2016'nın en iyi teknik direktörü seçildi.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) Portekiz Milli Takımı'nı zafere ulaştıran Santos, topladığı 199 puanla bu ödülün sahibi oldu.

EURO 2016'da İzlanda Milli Takımı'na çeyrek final oynatarak dikkati çeken Lars Lagerback, 71 puanla ikinciliği elde etti. Aynı organizasyonda son 4'e kalan Almanya'nın teknik direktörü Joachim Löw, 62 puanla üçüncü sırada yer aldı. AA

Etiketler: 2016 yılının en iyi teknik direktörleri, UEFA Şampiyonlar Ligi, Diego Simeone, EURO 2016
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