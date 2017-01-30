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2016 yılının en iyi futbolcusu seçildi

Liverpool'un 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Adam Lallana, İngiltere Milli Takımı'nda "yılın futbolcusu" seçildi.

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2016 yılının en iyi futbolcusu seçildi

İngiltere Milli Takımı'nda geçen yıl 10 maçta forma giyen ve 3 gol atan 28 yaşındaki Lallana, oyların yüzde 39'unu alarak 2016 yılının en iyi futbolcusu seçildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da oynayan Lallana, 2016'da milli takım formasını giyen futbolcular için yapılan ankette oyların yüzde 39'unu alarak, "yılın futbolcusu" ödülüne layık görüldü.

Leicester City'nin şampiyonluğuna büyük katkı sağlayan ve geçen yıl İngiltere Milli Takımı'yla 5 gol atan Jamie Vardy, oylamada yüzde 12'de kalırken, Manchester United'ın deneyimli oyuncusu Wayne Rooney ise yüzde 8 ile üçüncü sırada yer aldı.

Son üç oylamada iki kez Wayne Rooney, bir kez de Steven Gerrard, en fazla oyu alarak "yılın futbolcusu" seçilmişti. AA

Etiketler: Liverpool, Adam Lallana, İngiltere Milli Takımı
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