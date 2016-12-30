2016 Beşiktaş'ın yılı oldu

Beşiktaş, geride kalacak 2016 yılını mutlu bir şekilde tamamladı.

Siyah-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'deki 5 yıllık şampiyonluk hasretini 2016'da sonlandırdı.

Beşiktaş, 2016'da Spor Toto Süper Lig'in yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi gibi önemli bir organizasyonda mücadele verdi. Bu yıl içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda da maçlara çıkan Beşiktaş, 2016'da toplam 51 resmi karşılaşma yaptı. Bu maçlarda rakiplerine 28 kez üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, 14 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.

Bu yıl içinde taraftarlarına 87 kez gol sevinci yaşatan Beşiktaş, kalesinde ise 59 gol gördü.

Ligde 2016'da toplam 33 maça çıkan Beşiktaş, 22 galibiyet elde etti. Rakipleriyle 7 kez berabere kalan siyah-beyazlılar, 4 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.

Süper Lig'de bu yıl içinde 62 gol atan Beşiktaş, 30 gol yedi.

Şampiyonlar Ligi'nde önemli anlar yaşadı

Beşiktaş, 2016'daki en önemli mücadelelerden birini de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde verdi.

Geçen sezon yaşadığı şampiyonluğun ardından Şampiyonlar Ligi'nde grupta yer alma hakkı yakalayan siyah-beyazlı ekip, önemli anlar yaşadı.

Grup mücadelesine iyi başlayan Beşiktaş, Türk futbol tarihine geçen başarılara imza attı. Grubundaki ilk beş maçta rakiplerine mağlup olmayan siyah-beyazlı ekip, bu alanda Türk takımları içinde Fenerbahçe'ye ait olan rekoru ele geçirdi. 4 maçtan beraberlikle ayrılan ve birer galibiyetle mağlubiyet alarak 7 puan toplayan Beşiktaş, tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ndeki en yüksek puana da bu yıl içinde ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında İtalyan ekiplerine karşı ilk galibiyetini de 2016'da aldı. Napoli'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş, bir ilki yaşadı.

B Grubu'ndaki ilk beş maçında önemli sonuçlara imza atan siyah-beyazlı ekip, Avrupa'da tarihindeki en ağır yenilgilerden birini de 2016'da Dinamo Kiev'e 6-0 yenilerek aldı. Son maça kadar gruptan çıkma mücadelesi veren Beşiktaş, rakibine mağlup olarak bu şansını değerlendiremedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 11 maça çıktı

Siyah-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bu yıl içinde 11 karşılaşmaya çıktı.

Bu 11 karşılaşmada rakiplerini 5 kez yenen Beşiktaş, ayrıca 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. 15 gol atan siyah-beyazlılar, 14 de gol yedi.

Vodafone Arena'ya kavuştu

Beşiktaş, 2016'daki en önemli günlerden birini de Vodafone Arena'nın açılışıyla yaşadı.

BJK İnönü Stadı'nın yıkılmasının ardından inşaat çalışmaları sırasında iç saha karşılaşmalarını farklı şehirlerde ve statlarda oynamak zorunda kalan Beşiktaş, 2016'da Vodafone Arena'ya kavuştu.

Vodafone Arena, 11 Nisan 2016'da Süper Lig'deki Bursaspor maçıyla hizmete girdi.

Fikret Orman yeniden başkan seçildi

Beşiktaş Kulübünde yıl içinde olağan genel kurul gerçekleştirilirken, seçime tek aday olarak giren Fikret Orman üçüncü kez başkan oldu.

Fikret Orman, 4 bin 84 oyun 3 bin 658'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Unutulmaz geri dönüşlere imza attı

Siyah-beyazlı ekip, 2016'da unutulmaz geri dönüşlere de imza attı.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı derbi maçın ilk yarısını 2-0 geride tamamlayan Beşiktaş, Vodafone Arena'da taraftarlarının desteğiyle ikinci yarıda Marcelo Guedes ve Cenk Tosun'un golleriyle karşılaşmayı 2-2 berabere tamamladı.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de sahasında Benfica ile oynadığı maçta taraftarlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Rakibi karşısında ilk yarıda 3-0 geriye düşen siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda Cenk Tosun, Ricardo Quaresma ve Vincent Aboubakar'ın golleriyle 3-3 beraberliği yakaladı.

Son iki resmi maçında ligde Gaziantepspor'u 1-0 ve kupada Boluspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, 2016'yı mutlu bir şekilde bitirdi. AA