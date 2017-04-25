  • 25 NISAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.601
    EURO 3.922
  • BIST 93846.48
    ALTIN 146.604
Buradasınız : » » 2 ve 3. liglerde play-off tarihleri

2 ve 3. liglerde play-off tarihleri

Spor Toto 2. Lig'de play-off finali 21 Mayıs, 3. Lig'de play-off finalleri 13-14 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
2 ve 3. liglerde play-off tarihleri

Spor Toto 2 ve 3. liglerde play-off maçlarının tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Spor Toto 2. Lig'de play-off çeyrek final ilk maçları, 4 Mayıs Perşembe oynanacak. Çeyrek final ikinci karşılaşmaları ise 8 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.

Ligde play-off yarı final maçları ise 12-16 Mayıs'ta oynanacak. Finale çıkacak takımlar, 21 Mayıs Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Spor Toto 3. Lig'in play-off yarı final ilk mücadelesi de 4 Mayıs Perşembe günü oynanacak. 8 Mayıs Pazartesi günü yapılacak rövanş karşılaşmalarıyla finale çıkacak ekipler belli olacak. Play-off final karşılaşmaları, 13 Mayıs Cumartesi ve 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.

Etiketler: 2. lig, 3. lig, play-off tarihleri, Spor Toto 2. lig
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER