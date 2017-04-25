2 ve 3. liglerde play-off tarihleri

Spor Toto 2 ve 3. liglerde play-off maçlarının tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Spor Toto 2. Lig'de play-off çeyrek final ilk maçları, 4 Mayıs Perşembe oynanacak. Çeyrek final ikinci karşılaşmaları ise 8 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.

Ligde play-off yarı final maçları ise 12-16 Mayıs'ta oynanacak. Finale çıkacak takımlar, 21 Mayıs Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Spor Toto 3. Lig'in play-off yarı final ilk mücadelesi de 4 Mayıs Perşembe günü oynanacak. 8 Mayıs Pazartesi günü yapılacak rövanş karşılaşmalarıyla finale çıkacak ekipler belli olacak. Play-off final karşılaşmaları, 13 Mayıs Cumartesi ve 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.