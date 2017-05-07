  • 07 MAYIS 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 20º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.552
    EURO 3.907
  • BIST 93928.39
    ALTIN 140.064
Buradasınız : » » 2. Lig'de yarı finalistler belli oluyor

2. Lig'de yarı finalistler belli oluyor

Spor Toto 2. Lig'de play-off çeyrek final rövanş karşılaşmaları yarın oynanacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
2. Ligde yarı finalistler belli oluyor

Spor Toto 2. Lig'de MKE Ankaragücü ve İstanbulspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselecek üçüncü ve son ekibin belli olacağı play-off'ta çeyrek final rövanş karşılaşmaları yarın oynanacak.

Çeyrek final ilk maçlarının 4 Mayıs Perşembe günü oynandığı play-off'ta rövanş heyecanı yaşanacak.

Tüm müsabakaların saat 16.00'da başlayacağı 2. Lig Beyaz Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler-Sivas Belediyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaeli Birlikspor, Kırmızı Grup'ta ise Gümüşhanespor-Menemen Belediyespor ve Kastamonuspor 1966-Hatayspor karşı karşıya gelecek.

Rakiplerine üstünlük kuracak ekiplerin 12 ve 16 Mayıs'ta yarı finalde karşılaşacağı play-off'ta, finale kalanlar 21 Mayıs Pazar günü TFF 1. Lig'e yükselecek üçüncü ekip olmak için sahaya çıkacak.

Beyaz Grup

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Sivas Belediyespor'u Seyrantepe Spor Kompleksi'nde konuk edecek. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Beyaz Grup'taki diğer eşleşmede, deplasmanda Kocaeli Birlikspor'u 2-1 yenmeyi başaran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarı final için hakem Mustafa İlker Coşkun'un yöneteceği müsabakada rakibini Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda ağırlayacak.

Kırmızı Grup

Kırmızı Grup'ta deplasmanda Menemen Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek İzmir'den avantajlı skorla dönen Gümüşhanespor, rakibini, hakem Abdullah Yılmaz'ın yöneteceği müsabakada Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda konuk edecek.

İlk müsabakada deplasmanda Hatayspor'u 1-0'lık skorla geçen Kastamonuspor 1966, rakibiyle Kastamonu Gazi Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakada Çağatay Şahan düdük çalacak.

Etiketler: Spor Toto 2. lig, TFF 1. Lig, play-off, 2. Lig'de yarı finalistler belli oluyor
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER