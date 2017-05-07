2. Lig'de yarı finalistler belli oluyor

Spor Toto 2. Lig'de MKE Ankaragücü ve İstanbulspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselecek üçüncü ve son ekibin belli olacağı play-off'ta çeyrek final rövanş karşılaşmaları yarın oynanacak.

Çeyrek final ilk maçlarının 4 Mayıs Perşembe günü oynandığı play-off'ta rövanş heyecanı yaşanacak.

Tüm müsabakaların saat 16.00'da başlayacağı 2. Lig Beyaz Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler-Sivas Belediyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaeli Birlikspor, Kırmızı Grup'ta ise Gümüşhanespor-Menemen Belediyespor ve Kastamonuspor 1966-Hatayspor karşı karşıya gelecek.

Rakiplerine üstünlük kuracak ekiplerin 12 ve 16 Mayıs'ta yarı finalde karşılaşacağı play-off'ta, finale kalanlar 21 Mayıs Pazar günü TFF 1. Lig'e yükselecek üçüncü ekip olmak için sahaya çıkacak.

Beyaz Grup

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Sivas Belediyespor'u Seyrantepe Spor Kompleksi'nde konuk edecek. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Beyaz Grup'taki diğer eşleşmede, deplasmanda Kocaeli Birlikspor'u 2-1 yenmeyi başaran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarı final için hakem Mustafa İlker Coşkun'un yöneteceği müsabakada rakibini Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda ağırlayacak.

Kırmızı Grup

Kırmızı Grup'ta deplasmanda Menemen Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek İzmir'den avantajlı skorla dönen Gümüşhanespor, rakibini, hakem Abdullah Yılmaz'ın yöneteceği müsabakada Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda konuk edecek.

İlk müsabakada deplasmanda Hatayspor'u 1-0'lık skorla geçen Kastamonuspor 1966, rakibiyle Kastamonu Gazi Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakada Çağatay Şahan düdük çalacak.