2. Lig'de son 3 hafta heyecanı

Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımların doğrudan TFF 1. Lig'e yükseleceği Spor Toto 2. Lig'de Beyaz Grup'ta İstanbulspor 2, Kırmızı Grup'ta ise MKE Ankaragücü 4 puan farkla son 3 haftaya lider durumda girdi.

Normal sezonun 3 hafta sonra tamamlanacağı Spor Toto 2. Lig'de, Beyaz ve Kırmızı Grup liderleri doğrudan TFF 1. Lig'e çıkarken, play-off maçları sonunda da 1 takım daha adını TFF 1. Lig'e yazdıracak.

İki grupta dörder takımın play-off oynamaya hak kazanacağı Spor Toto 2. Lig'de, kendi gruplarında 2. ile 5. ve 3. ile 4. takımlar play-off ilk turunda çift maçlı eleme sisteminde birbirlerine rakip olacaklar. Bu turda rakiplerini saf dışı bırakacak takımlar yarı finalde de çift maç eleme usulüyle karşılaştıktan sonra iki grubun kazananları, tarafsız sahada tek maç üzerinden TFF 1. Lig'e yükselecek 3. ekip olmak için mücadele verecek.

İki grupta son sırada yer alacak üçer takım ise mücadelesine gelecek sezon Spor Toto 3. Lig'de devam edecek.

Spor Toto 2. Lig'de son 3 hafta 14 Nisan Cuma, 23 Nisan Pazar ve 29 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Beyaz Grup

İstanbulspor'un 61 puanla lider durumda bulunduğu Beyaz Grup'ta, İstanbul temsilcisini 2 puan farkla Amed Sportif Faaliyetler takip ediyor. Bu 2 takımın da play-off oynamayı garantilediği grupta Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Sivas Belediyespor da play-off barajında yer alıyor. Aynı puana sahip Keçiörengücü ve Kocaeli Birlikspor da son haftalarda play-off vizesi alma için mücadele edecek.

İstanbulspor, son 3 haftada Ofspor, Kocaeli Birlikspor (D) ve Sivas Belediyespor'la karşılaşırken, Amed Sportif Faaliyetler ise Pendikspor, Hacettepe (D) ve Kahramanmaraşspor'a rakip olacak.

Ligde 23 puanla son sırada yer alan Ofspor, lige veda ederken, 29 puanlı Büyükçekmece Tepecikspor ile otuz üçer puana sahip Fethiyespor ve Anadolu Üsküdar 1908'in yanı sıra 35 puanlı Fatih Karagümrük de son 3 haftada düşme hattında yer alan takımlar oldu.

Kırmızı Grup

Kırmızı Grup'ta 66 puanlı lider MKE Ankaragücü, ikinci durumdaki Gümüşhanespor'un önünde 4 puan avantaja sahip.

Lider MKE Ankaragücü, son 3 haftada Kastamonuspor 1966 (D), Kayseri Erciyesspor (D) ve Hatayspor'la, Gümüşhanespor ise Sarıyer (D), Eyüpspor ve Etimesgut Belediyespor'la (D) karşılaşacak.

Hatayspor, Menemen Belediyespor ve Kastamonuspor 1966'nın son 3 haftaya play-off barajında girdiği Kırmızı Grup'ta Karşıyaka 5. sıradaki Kastamonuspor 1966'nın 1 puan gerisinde bulunuyor.

Kayseri Erciyesspor'un lige veda ettiği grupta 30 puanlı 1461 Trabzon, 31 puana sahip Kırklarelispor, 32 puana ulaşan Tuzlaspor ile otuz üçer puanlı Tokatspor ile BUGSAŞ Spor, ligde kalma mücadelesine devam ediyor.