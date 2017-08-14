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15. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı

Türkiye Satranç Federasyonu, Keşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 15. Uluslararası Açık Turnuvası başladı.

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15. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı

TSF Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Solakoğlu, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada yaptığı açıklamada, Türkiye'de satrancın yaygınlaşması amacıyla federasyon olarak çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uluslararası organizasyonun gelenekselleştiğini belirten Solakoğlu, turnuvaya katılan yerli, yabancı sporculara başarılar diledi.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ise gençliği, gelişimleri için satranca yönlendirdiklerini aktararak, turnuvaya katılan sporculara başarı dileğinde bulundu.

TSF Edirne İl Temsilcisi İlker Sarıtekin, sporcular arasında 4 Büyük Usta, 3 Uluslararası Usta, 1 Uluslararası Kadın Usta ve 3 FIDE Ustası'nın yer aldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Solakoğlu ve Özcan, turnuvanın açılış hamlesini yaptı.

Türkiye'nin yanı sıra Kırgızistan, Yunanistan, Türkmenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Rusya ve Özbekistan'dan 166 sporcunun mücadele ettiği turnuva, 18 Ağustos'ta sona erecek.

Etiketler: Türkiye Satranç Federasyonu, satranç turnuvası
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