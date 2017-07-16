15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Kupası sahibini buldu

Gaziantep'te düzenlen 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Kupası final karşılaşmasıyla sona erdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce 15 Temmuz darbe girişimine dikkati çekmek amacıyla 8 takımın katılımıyla veteranlar müsabakası düzenlendi.

Takımlar 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir, Seyit Ahmet Çakır, Mehmet Demir, Şirin Diril ve Abdullah Tayyip Olçok ile İzmir'deki hain terör saldırısında şehit düşen Fethi Sekin, Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın ve jandarmanın ilk kadın komutanı şehit Songül Yakut'u temsil etti.

Kamil Ocak Stadı'nda düzenlenen final programında Şehit Ömer Halisdemir Takımını 3-0 yenen Şehit Seyit Ahmet Çakır takımı turnuvanın birincisi oldu.

Müsabakanın ardından Gaziantepspor'un emektar futbolcuları gösteri maçı yaptı.