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15 Temmuz şehitleri anısına kürek çektiler

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gençler Asla Unutmaz" sloganıyla hayata geçirdiği proje kapsamında, Adıyaman'daki Atatürk Barajı'nda kürek yarışması düzenlendi.

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15 Temmuz şehitleri anısına kürek çektiler

Gençlik ve Spor Bakanlığının 15 Temmuz darbe girişiminin unutulmaması ve unutturulmaması amacıyla "Gençler Asla Unutmaz" sloganıyla hayata geçirdiği proje kapsamında, Adıyaman'da kürek yarışması yapıldı.

Atatürk Barajı kıyısındaki Gazihan Dede Su Sporları Tesisi'nde düzenlenen yarışmada, 15 kız ve erkek sporcu kıyasıya yarıştı. Yarışmada dereceye giren sporculara madalya verildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlıklarının başlattığı projeyle il müdürlüğü olarak 40'a yakın branşta spor etkinlikleri düzenlediklerini belirtti.

Bu kapsamda kürek yarışması gerçekleştirildiğini ifade eden Keleş, "Bu organizasyon 15 Temmuz şehit ve gazilerini anma kapsamında önemliydi. Sporcularımız çiftler kategorisinde yarıştı. Dereceye giren sporcu kardeşlerimiz ödüllendirildi." dedi.

Yarışmada birinci olan sporculardan Selen Çağlar ise organizasyonun oldukça güzel olduğunu belirterek, "15 Temmuz şehitlerini unutmadık. Onları kalbimizde her zaman taşımak için bu müsabakayı düzenledik." ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Gençlik ve Spor Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişimi, kürek yarışması, Adıyaman, Atatürk Barajı
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