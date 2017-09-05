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Buradasınız : » » 12 Dev Adam son 16 turuna yükseldi

12 Dev Adam son 16 turuna yükseldi

A Milli Erkek Takımı, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu dördüncü maçında Belçika'yı 78-65 yenerek 2. galibiyetine ulaştı ve son 16 turuna yükseldi.

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12 Dev Adam son 16 turuna yükseldi

A Milli Erkek Takımı, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu dördüncü maçında Belçika'yı 78-65 yenerek 2. galibiyetine ulaştı ve son 16 turuna yükseldi.

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2017 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki dördüncü maçında Belçika'yı 76-65 yendi. Bu sonuçla "12 Dev Adam", grupta ikinci galibiyetini aldı.


Dev maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı.

1. PERİYOT: Türkiye: 23 Belçika: 14
2. PERİYOT: Türkiye: 40 Belçika: 33
3. PERİYOT: Türkye: 55 Belçika: 53
MAÇ SONUCU: Türkiye: Belçika:

A Milli Takımımız, grubundaki ilk maçında Rusya’ya 76-73’lük skorla mağlup olmuş, ardından Büyük Britanya’yı 84-70 yenmeyi başarmış, üçüncü maçında ise Sırbistan 80-74 mağlup olmuştu.

AYRINTILAR GELİYOR... 

Etiketler: A Milli Erkek Basketbol Takımı, türkiye belçika maçı
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