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Zika virüsü kadınlarda düşük riskini önemli ölçüde artırıyor

Zika virüsü kadınlarda sanılandan daha büyük düşük tehdidi oluşturuyor.

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Zika virüsü kadınlarda düşük riskini önemli ölçüde artırıyor

Aralarında California Ulusal Primat Araştırma Merkezi'nin de bulunduğu enstitüler tarafından yapılan araştırmanın sonuçları "Nature Medicine" dergisinde yayımlandı. 

Araştırma zika virüsünü taşıdığının farkında olmayan çok sayıda kadının gebelikte düşük riski taşıdığını ortaya koydu.

Gebeliğin ilk evresinde virüs bulaşan primatların yüzde 26'sının yok denecek kadar az enfeksiyon belirtisi göstermesine rağmen düşük yaptığı gözlendi.

Araştırma ekibinden Koen Van Rompay, Zika bulaşan gebe maymunlarda görülen bu düşük oranlarının, virüse maruz kalmayanlardan 4 kat fazla olduğunu açıkladı. 

İlk kez 1947'de ortaya çıktı

Daha önce Zika virüsünün belirtilerini gösteren kadınlarda düşük oranlarına ilişkin araştırmalar yapılmıştı. Bunlardan birinde, virüs bulaştığı bilinen kadınların yüzde 5'inin gebeliği tamamlayamadığı bulgusu elde edilmişti.

Sivrisinek ısırması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan Zika virüsüne, ilk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı. Uzun yıllar görülmeyen virüs, Mayıs 2015'te Brezilya'da tekrar ortaya çıkmıştı.

Zika virüsünün hamile kadınlara bulaşması halinde bebeklerde nöro-gelişimsel bozukluğu ifade eden mikrosefaliye neden olduğu düşünülüyor. Hastalık, ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: zika, virüs, hamile
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