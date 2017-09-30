"Zeytinyağı renkli cam şişelerde muhafaza edilmeli"

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd Doç. Dr. Mine Güngörmüşler, zeytinyağının içinde bulunan klorofilin şeffaf şişede güneş ışığına maruz kaldığında oksitlendiği uyarısında bulundu.

Güngörmüşler, yaptığı açıklamada, zeytinyağının pet ambalaj ve şeffaf şişelerde saklanmasının ürünün besin değerlerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Pet şişelerin tekrar tekrar kullanıldığında insan sağlığına zararlı toksik bileşen BPA denilen bir maddenin salınımını gerçekleştirdiğini, bunun vücuda fazla alımının çeşitli sağlık sorunlarına neden oluşturabildiğini bildiren Güngörmüşler, açıklamasında şunları kaydetti:

"Işık, oksijen, sıcaklık, su ve nem, zeytinyağının kalitesini bozan etmenlerdir. Bunları göz önünde bulundurarak zeytinyağı, ışık ve nem almayan kapaklı dolaplarda saklanmalıdır. Tercihen renkli cam şişede ve bulunduğu ortam sıcaklığı 15 derece civarında olacak şekilde korunmalıdır. Zeytinyağı içerisinde bulunan klorofil, şeffaf cam şişede güneş ışığına maruz kaldığında oksitlenerek istenmeyen lezzetler oluşturuyor. Bu nedenle zeytinyağı, renkli cam şişelerde, renkli cam damacanalarda, porselen ya da çelik kaplarda muhafaza edilmelidir."