Zehir tacirlerine ait varlıklar madde bağımlılarının tedavisinde kullanılacak

TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Taslak Raporu'nda, bağımlılıkla mücadele konusunda alınacak önlemler yer aldı.

Raporda "uyuşturucu madde" ifadesinin olumlu çağrışımlar da yapabileceğine işaret edildi. Bu ibare yerine "madde" veya "bağımlılık yapıcı madde" ifadesinin kullanılmasının daha doğru olduğu vurgulandı.

Uyuşturucu ile mücadelenin finansal boyutuna ilişkin düzenlemeler de raporda yer aldı. Rapora göre, uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılığı suçları kapsamında el konulan varlıklar, madde bağımlılarının tedavi ve rehabilitasyonunda kullanılacak.

Bu düzenlemeyle zehir tacirlerinin zarar verdiği insanların yeniden topluma kazandırılması sağlanacak.

Türkiye, uluslararası bir kuruluşa öncülük edecek

Bağımlılıkla mücadele kapsamında koordinasyon ve iş birliği yapılacak, liderlik yapacak uzmanlardan oluşan ve bilimsel temelli politikalar oluşturacak bir kurum oluşturulacak.

Türkiye, uyuşturucu ile mücadelede karşı karşıya olduğu tehdit ve coğrafi konumu itibarıyla, uyuşturucu ile mücadelede uluslararası kuruluş kurulmasına öncülük edecek.

Bu kapsamda özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde merkezi Türkiye'de olan uyuşturucuyla mücadele komitesi kurulacak.

Uyuşturucunun, Türkiye'ye gelmeden kaynak ülkelerde ve rota ülkelerde yakalanmasını sağlayacak mekanizmalar oluşturulacak.

Avrupa çıkışlı sentetik uyuşturucular konusunda Avrupa ile iş birliği ve diyalog geliştirilecek ve ilgili ülkeler üzerindeki baskı artırılacak.

Siber ekipler işbaşında

Uyuşturucu maddelerin hedef kitlesi olan gençlerin, interneti yoğun kullandıklarından hareketle bu alanda düzenlemeler yapılacak. İnternet ağı yoluyla uyuşturucu satışı ve kullanımını özendiren paylaşımlarla mücadele edilecek.

Bu kapsamda, başta siber suçlarla mücadele birimleri olmak üzere ilgili tüm birimlerin etkin şekilde mücadelesi sağlanacak.

Din görevlilerine aktif görev

Din görevlileri, bağımlılıkla mücadele alanında başta önleme olmak üzere talep azaltma, ilgili birimlere yönlendirme, iletişim ve sosyal uyum süreçlerinde aktif görev alacak.

Diyanet İşleri Başkanlığınca vaaz, hutbe, sohbet, konferans, seminer gibi programlarda bağımlılık konusuna daha fazla yer verilecek.

Başkanlık, tedavi ve rehabilitasyon süreciyle sonrasında bağımlının sosyal uyumuna katkıda bulunulması için çalışma yürütecek.

Türkiye'ye özgü kılavuz

Türkiye'ye özgü bilimsel tabanlı bir "Bağımlılık Tedavi Kılavuzu" oluşturulacak.

"Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi" kapsamına, madde bağımlılığı rehabilitasyon programına alınanlar da eklenecek.

ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı'nın kurumsal kapasitesi güçlendirilecek. Danışma merkezleri ülke genelinde butik merkezler şeklinde yaygınlaştırılacak.

AMATEM'ler genel hastanelere yakın yerleşimli, gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı, bahçeli ve bağımsız bir binada olacak.

Karayollarında seyreden sürücülerin yanı sıra deniz ve hava taşımacılığında görev alan kaptan ve pilotlar randomize olarak uyuşturucu analizine alınacak.

45 günlük rehabilitasyon süreci 6 aya çıkarılacak

Yurt dışından temin edilen ve SGK tarafından karşılanan tabletin yurt içi eczanelerden temininin sağlanmasına çalışılacak.

Rehabilitasyon merkezlerinde uygulanan psiko-eğitsel faaliyetler gibi bazı tedavi bileşenleri, Sağlık Uygulama Tebliği kapsamına alınacak.

Sağlık Uygulamaları Tebliğindeki karşılığı olan 45 günlük rehabilitasyon süreci 6 aya çıkarılacak.

Bazı bağımlıların kendilerine verilen kimi ilaçların suistimal edilmesinin önlenmesi için söz konusu ilacın sağlık görevlisi gözetiminde alınması sağlanacak. Bu ilacın alındığı idrar testiyle doğrulanacak.

Bağımlılık tedavisi yapan STK'lara sıkı denetim

Bağımlılık tedavisi gerçekleştirdiğini iddia eden sivil toplum kuruluşları sıkı denetlenecek.

Başta 15 yaş altındakiler olmak üzere 18 yaş altındaki hastaların bağımlılık tedavilerinde zorunlu tedavi ilkesi benimsenecek. Bu ilkeye uygun faaliyet gösterebilecek merkezler açılacak.

Erişkin hastalar için de zorunlu tedaviye olanak sağlayacak yasal düzenlemeler yapılacak.

Uyuşturucuyla mücadelede İHA'lar etkin kullanılacak

Yasa dışı ekim sahalarının tespiti ve sürekli kontrolü için İnsansız Hava Araçları (İHA) daha fazla kullanılacak.

Kolluk amirinin görevlendirmesiyle, kolluk personelinin kendi sorumluluk bölgesinde yasa dışı kenevir bitkisi ekim alanlarını tespiti yapılacak. Seraların konut olarak kullanılan kısımları dışındaki bölgelerinde denetim ve kontrol yapılabilmesini sağlayacak düzenlemeler olacak.

Nargile kafelerin açılmasına engel

Sigara kullanımı konusunda getirilen caydırıcı düzenlemeler nargile kullanımı için de hayata geçirilecek.

Nargile kafelerin açılmasını engelleyen düzenlemeler yapılacak ve kapalı alanlarda nargile kullanımının yasaklanması sağlanacak.

Kaynak: AA