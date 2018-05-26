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YouTube fenomenleri çocukları kiloya teşvik ediyor

Yapılan araştırmalar, YouTube'da popüler videoları izleyen çocukların, atıştırmalıklara yöneldiğini ve kilo almaya meyilli olduğunu ortaya koydu.

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YouTube fenomenleri çocukları kiloya teşvik ediyor

Araştırma Liverpool Üniversitesi tarafından yapıldı ve Avrupa Obezite Kongresi'nde sunuldu. Araştırmaya göre YouTube'da popüler videoları izleyen çocuklar, izlemeyenlerden yüzde 26 daha fazla yağlı atıştırmalık tüketiyor.

176 çocuk 3 gruba ayrıldı 

Çalışma çerçevesinde Instagram'da 10,9 milyon takipçisi bulunan Zoella ve 4,6 milyon takipçiye sahip Alfie Deyes gibi sosyal medya yıldızlarına çocukların verdiği tepkiler incelendi.

Araştırmacılar, 176 çocuğu 3 gruba ayırarak, ünlülerin sağlıksız atıştırmalık tüketen, sağlıklı beslenen ve bir şey yemezken çekilen resimleri gösterildi.

Daha sonra çocuklara üzüm, havuç, çikolata ve şeker dahil çeşitli atıştırmalıklar önerildi.

Araştırmada, ünlülerin sağlıksız atıştırmalık tüketen resimleri gösterilen çocukların ortalama 448 kalori, bu resimlere bakmayan gruptakilerin ise 357 kalori aldığı gözlendi.

Kaynak: AA 

Etiketler: youtube, kilo, çocuk
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