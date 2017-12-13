"Yeterli beslen, sağlıklı yaşlan"

Türkiye'de yaşlı nüfusu her geçen gün artıyor. Son 5 yılda gerçekleşen %17’lik artış ile 7 milyonu aşmış durumda. Yaşlıların en önemli sorunlarından bir tanesi düzenli beslenmiyor olmaları. En çok atlanan öğün ise sabah kahvaltısı.

Beslenme üzerine yapılan bir araştırmada yaşlıların düzenli beslenmedikleri ve 3 öğünden birini atladıkları ortaya çıktı.

Geriatri uzmanları özellikle ileri yaştaki bireyler için kahvaltının önemine dikkat çekiyor.

Akademik Geriatri Derneği Başkan Yardımcısı Teslime Atlı, "Kas güçlerinin koruyabilmeleri, sağlıklı yaşlanabilmeleri için günde 3 öğün ve 3 öğünde eşit miktarda protein almaları gerekiyor. O yüzden sabah kahvaltılarını kesinlikle atlamamalarını öneriyoruz." uyarısında bulundu.

Kaynak: TRT Haber