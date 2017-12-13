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Buradasınız : » » "Yeterli beslen, sağlıklı yaşlan"

"Yeterli beslen, sağlıklı yaşlan"

Türkiye'de her üç yaşlıdan ikisi düzenli ve dengeli beslenmiyor. Üç öğünden birini atlıyor. Peki ilerleyen yaşlarda güçlü kaslara sahip olmak için neler tüketilmeli?

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Türkiye'de yaşlı nüfusu her geçen gün artıyor. Son 5 yılda gerçekleşen %17’lik artış ile 7 milyonu aşmış durumda. Yaşlıların en önemli sorunlarından bir tanesi düzenli beslenmiyor olmaları. En çok atlanan öğün ise sabah kahvaltısı.

Beslenme üzerine yapılan bir araştırmada yaşlıların düzenli beslenmedikleri ve 3 öğünden birini atladıkları ortaya çıktı.

Geriatri uzmanları özellikle ileri yaştaki bireyler için kahvaltının önemine dikkat çekiyor.

Akademik Geriatri Derneği Başkan Yardımcısı Teslime Atlı, "Kas güçlerinin koruyabilmeleri, sağlıklı yaşlanabilmeleri için günde 3 öğün ve 3 öğünde eşit miktarda protein almaları gerekiyor. O yüzden sabah kahvaltılarını kesinlikle atlamamalarını öneriyoruz." uyarısında bulundu.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: yaşlı, doğru beslenme, beslenme
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