Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Yeşilay'ın yaklaşık 90 yıllık deneyimini, bilgi ve birikimini dünyadaki diğer ülkelerin insanlarıyla paylaşmak istediklerini ifade ederek, "O ülkelerin vatandaşları bizim öncülüğümüzde Yeşilaylar kurdular. Şu anda 34 ülkede Yeşilay var. Bunları biz kurmadık veya kendi vatandaşlarımıza kurdurmadık. O ülkenin vatandaşları bizim önderliğimizde kurdular ve bizim projelerimizi uygulamaya başladılar. Onlar da kendi birikimlerini bizimle paylaşıyorlar." dedi.

Bağımlılıkla mücadele alanında dünyadaki en eski ve en tecrübeli kurumlardan biri olan Yeşilay, 34 ülkeye örnek oldu. Yeşilay'ın çalışmalarını bizzat inceleyen 34 ülkenin yetkilileri, Yeşilay adını kullanarak kendi ülkelerinde bağımlılıkla mücadele dernekleri kurdu.

Yeşilay Genel Başkanı Öztürk, yaptığı açıklamada, Yeşilay'ın Türkiye'ye ait çok köklü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ancak bağımlılık denildiğinde dünya ülkeleri arasında sınırların kalktığını anlattı.

"Bağımlılık, her toplumun acısını çektiği bir alan. Toplumlar arasında farklar ve oranlar farklı, ancak acı hep ortak." diyen Öztürk, artık hem manen hem de madden sınırların olmadığı bir çağda yaşanıldığını, özellikle iletişim araçlarının gelişmesiyle çocukların ve gençlerin çok kolay şekilde dış dünyaya açılabildiğini aktardı.

Bu amaçla dünyadaki diğer ülkelerin bağımlılıkla mücadele eden kurumlarıyla iş birliği yapma ihtiyacı duyduklarını dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:

"Bu anlamda biz öncelikle diğer ülkelerin yetkililerine Yeşilay'ı tanıttık. Bize gelen genel geri bildirim, birçok ülkede Yeşilay gibi güçlü bir sivil toplum örgütünün olmayışıydı. Yeşilay'ın yaklaşık 90 yıllık deneyimini, bilgi ve birikimimizi, dünyadaki diğer ülkelerin insanlarıyla paylaşmak istedik. O ülkelerin vatandaşları bizim öncülüğümüzde Yeşilaylar kurdular. Şu anda 34 ülkede Yeşilay var. Bunları biz kurmadık veya kendi vatandaşlarımıza kurdurmadık. O ülkenin vatandaşları bizim önderliğimizde kurdular ve bizim projelerimizi uygulamaya başladılar. Onlar da kendi birikimlerini bizimle paylaşıyorlar. Geçtiğimiz dönemlerde bunları bir federasyon çatısı altında toplamak istedik. Türkiye'nin merkezliğini yaptığı Uluslararası Yeşilay Federasyonunu oluşturduk. Bu çok önemliydi. Artık dünyanın birçok ülkesinde bizimle aynı amacı düşünen ve bu amaca yönelik çalışan, farklı din ve düşüncelerdeki insanların Yeşilay bayrağı altında toplanıp o hedefe doğru yürümesini sağlamayı çok önemli buluyoruz. İlerleyen dönemlerde de birlikte ortak projeler yapmak tüm dünya için çok faydalı olacak."

"Yeşilay'ın hilalini düşünün, o sembol şimdi Çin'de dalgalanıyor"

Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz ise Yeşilay'ın hayata geçirdiği Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) programının, dünyada en ilgi çekici eğitim programlarından biri olduğunu ifade etti.

TBM programı kapsamında yaklaşık 11 milyon kişiye bağımlılık eğitimi verdiklerini hatırlatan Yılmaz, "Bu programda ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanıyoruz. Eğitim alan kişiye faydalı olmuş muyuz? Kişi bu eğitimden bir şey almış mı? Bu anlamda tüm malzemeleriyle bir kere dünyadaki en gözde eğitim uygulaması. Tabii biz bu programı Birleşmiş Milletler'de ve birçok platformda sunduk." dedi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) bağımlılıkla mücadele konusundaki çalışmalarına da değinen Yılmaz, "BM, uyuşturucu özel oturumu düzenledi. Biz Yeşilay olarak bu oturumun sivil toplum lideriydik. Yani, oturuma katılan Avrupa, Doğu Avrupa ve Orta Asya'daki 26 ülkenin sivil toplum lideriydik. O ülkelerin bütün bağımlılıkla mücadele gündemini biz topladık ve BM Genel Kurulu'na sunduk. Bu anlamda Yeşilay çok önemli bir yere sahip dünyada." ifadelerin kullandı.

Bağımlılıkla mücadele alanında ulusal faaliyetlerin yanı sıra yaptıkları uluslararası çalışmaları aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"34 ülkenin yetkililerine Yeşilay'ın faaliyetlerini ve çalışmalarını anlattık. Geçtiğimiz 2 yıllık süreçte 34 ülkede Yeşilay dernekleri kurulmasına öncülük ettik. Örneğin, Uganda Yeşilay Derneğini kurdurduk. Çin'de bile Yeşilay kurulmasını sağladık. Yani Çin'i bir düşünün. Olmaz denilen bir şeyi yaptık. Yeşilay'ın hilalini düşünün, o sembol şimdi Çin'de dalgalanıyor. Çünkü söylediğimiz şeyler çok insani. Bağımlılıkla mücadele herkes için bir sorumluluktur. Sadece bizim için değil, tüm dünyadaki ülkeler için. Bu yüzden çok iyi refleksler ve geri dönüşler alıyoruz. Bunun büyümesini hedefliyoruz. Şöyle yapıyoruz, Çin ile bir protokol yapıyoruz ve 'bizim markamızı da sembolümüzü de kullanabilirsiniz' diyoruz. Bütün ülkelerle bir anlaşma, protokol imzalıyoruz. 'Kendi mevzuatınıza göre, kendi vatandaşlarınızın sorunlarına göre bir Yeşilay kurun' diyoruz. Her türlü desteği de sağlıyoruz. O ülkeler Türk Yeşilay'nın armasını kullanıyorlar. Hedefimiz 50 ülkeye ulaşmak."

Özellikle Müslüman ülkelerin, Balkan ülkelerinin kendileri için ön planda olduğunu anlatan Yılmaz, bu kapsamda merkezi İstanbul'da olan Uluslararası Yeşilay Federasyonunu kurduklarını belirtti.

Savaş Yılmaz, Uluslararası Yeşilay Federasyonu aracılığıyla Yeşilay'ın çalışmalarını diğer ülkelere ihraç etmek ve Yeşilay'ın sesini uluslararası mecrada daha çok duyurmak istediklerini vurguladı.

Uluslararası Yeşilay Federasyonunun merkezinin Türkiye'de, İstanbul'da bulunduğunu aktaran Yılmaz, "Federasyonun merkezinin İstanbul olmasıyla, İstanbulumuza uluslararası bir kuruluş kazandırmış olduk. Federasyonun başkanlığına, Yeşilay'ın eski başkanlarından İhsan Karaman seçildi. Ama kendi yönetimi ve üyeleri var. Kendi seçimini yapıyor. Bu anlamda çok büyüyecek bir organizasyon aslında. Çünkü uluslararası mecrada sivil toplum kuruluşu." diye konuştu.