Yerli kanser ilacı üretimi için ilk adım atıldı

Protokol kapsamında VSY Biotechnology firması, Pendik’te 55 dönümlük araziye kurulacak olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti’nde kansere karşı yeni bir biyoteknolojik molekül olan “Varlımab”ı ve birçok biyoteknolojik ilacı üretecek.

Türkiye'nin yılda yaklaşık 20 milyar lira tıbbi sarf malzemesi kullandığını belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, yaklaşık 25 milyar lira da ilaç harcaması yapıldığını söyledi.

"Protokol yerli ilaç, yerli sağlık biyoteknolojisi hedefleri bakımından bir milattır"

Prof. Dr.Erdöl, yapılan ilaç harcamalarının yüzde 60’ının ithal olduğunu söyledi.

"Yakın bir zamanda projelendireceğimiz Sağlık Teknokentimizde özellikle ithalat-ihracat dengesi itibarıyla cari açığa olumsuz katkı yapan ilaç ve sağlık harcamaları alanında ithalatı azaltmaya, yerli üretimi teşvik etmeye yönelik teknolojik çalışmalar yapacağız. VSY Biotechnology ile imzaladığımız bu protokol üniversitemizin yerli ilaç, yerli sağlık biyoteknolojisi hedefleri bakımından bir milattır. Bu protokol ile üniversite olarak kendi ilacını üretebilen, kendi aşısını yapabilen ve kendi tıbbi teknolojilerini üretebilen bir Türkiye sürecine dahil olduk. Yerli ve milli sağlık yazılımları, aşı çalışmaları, ilaç üretimi, sağlık danışmanlık hizmetleri ve biyo-medikal mühendislik hizmetleri kapsamında ürün ve materyal geliştirmeye yönelik ‘bende varım’ diyen babayiğitlere kapımız sonuna kadar açık.”

VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, yeni projelerden heyecan duyduklarını ifade ederek, “Uzun soluklu bir çalışma ile geliştireceğimiz yepyeni bir ajan molekül sayesinde kanserin üzerine gideceğiz” dedi.

Kaynak: DHA