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Yaşamın ilk döneminde annesiz kalmak, beyin fonksiyonlarını olumsuz etkiliyor

Indiana ve Purdue üniversitelerinde fareler üzerinde yapılan araştırmada, yavrunun anneden kısa da olsa bir süre ayrılmasının beyin fonksiyonlarını değiştirdiği ortaya çıktı.

04 Mayıs 2018 Cuma 15:31





