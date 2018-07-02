Yapay yumurtalık geliştirilmesinde önemli adım

BBC'nin haberine göre, Kopenhag'da Rigshospitalet hastanesinde görevli uzmanlar, kanser tedavisinden önce hastalardan yumurtalık dokusu ve ovaryen folikülleri aldı.

Yumurtalık dokusundan kanserli hücreleri çıkararak geriye proteinlerle kolajenden oluşan bir "yapı iskelesi" bırakan uzmanlar, bu iskele üstünde ovaryen folikülleri büyüttü.

İnsanlar üzerinde denenecek

Daha sonra farelere yerleştirilen bu yapay yumurtalığın, yumurtalık hücrelerinin büyümesi ve hayatta kalmasını destekleyebildiği gözlendi.

Uzmanlar, "heyecan verici" tekniğin bundan sonraki aşamada insanlar üzerinde deneneceğini söyledi.

Tekniğin, kemoterapi sonucu kısır kalma olasılığı bulunan kadınlar için ümit verici olduğu belirtildi.

Kanser hastası kadınlardan kemoterapi öncesinde alınan yumurtalık dokusunun, kanserli hücreleri taşıması ihtimali az da olsa var.

Kemoterapi öncesi bu doku üzerinde işlem yapılmadan yumurtalık naklinin gerçekleşmesi durumunda, hastalığın yeniden ortaya çıkmasına neden olabileceği söyleniyor.

Kaynak: AA