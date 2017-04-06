Yanlış diyetler saçlarınızı dökebilir

Saç Ekim Birimi Koordinatörü Yasemin Gülgör, saç sağlığı hakkında bazı sorulara yanıt verdi. Saç sağlığını korumak, daha güzel, etkili saçlara sahip olmak için birçok yöntem denendiğini belirten Gülgör, bu konudaki doğru bilinen yanlışları açıkladı. 'Sarımsak, saç kıranı tedavi eder mi?', 'Sıkı diyet yapıyorum saçlarım dökülür mü?', 'Bebeğimin saçları döküldü normal mi?' gibi bir çok sorunun yanıtını veren Gülgör, "Kişiler saç sağlığı konusunda uzman kişilerin açıklamalarını dikkate almalılar. Aksi takdirde istenmeyen sonuçlarla karşılaşabilirler" dedi.

Halk arasında saç kıran deyince sarımsağın akla geldiğini ifade eden Gülgör, "Hatta sarımsak uygulayan berberler var. Biz dermatologlar arada bu uygulamalara bağlı kontakt dermatit reaksiyon, hatta yanık görüyoruz. Doğal da olsa hassas ciltlere uygulamamak gerekiyor. Alerji ve yanık riski az da olsa var. Bazen sarımsak etkili olsun diye, jilet ile tahriş edip üzerine sarımsak sürülüyor ki çok yanlış. Yaraya tuz basmış gibi olur ve yanık tahriş ihtimali artırılır. Hatta içine tuz ruhu katan berberler var ki farkında olmadan yanık riskini daha da artırıyorlar. Biz sıkça yanık ve alerji gördüğümüz ve bu işin bir standardı olmadığı için tavsiye etmiyoruz" diye konuştu.

Diyet saçı dökebilir

Gülgör, şok ve yanlış diyette saçın dökülme ihtimalinin fazla olduğunu söyledi. Gülgör, "Sadece saç değil bütün bağışıklık sistemi zayıflar. Unutmayın aldığınız kiloyu 1 günde almadınız. Hızlı vermek sağlıklı değildir. Acele etmeyin, uzman kontrolünde fazla kilolarınızı verin. Saçınızı ve bağışıklık sisteminizi korumak için gereken besin veya gıda takviyesini alın. Aşırı saç dökülmeniz varsa önce dermatoloğa muayene olun. Gereken tetkikler istensin. Böylece sadece eksik olan destek olarak ilave edilsin. Günlük ihtiyacınız olan vitamini, doğal yolla beslenme ile almaya çalışın; ama böyle imkanınız yoksa ve saçta aşırı dökülme ve tırnakta kırılma şikayetiniz varsa eczaneden bu vitaminleri bir arada alabilirsiniz. Yine saç için düzenlenen, sağlık bakanlığından onaylı multivitamin almakta da fayda var. Doğumdan hemen sonra bebeğin özellikle ensesindeki saçları dökülür. Tabii bu olay anneyi üzse de tamamen normal bir durumdur. Boşuna bu doğal olayın önüne geçmemek lazım. Lüzumsuz tedaviler uygulamamak gerekir" şeklinde konuştu.

İlaçlar saçları beyazlatabilir

Gülgör, kullanılan ilaçlardan sonra saçın beyazlamasının mümkün olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Özellikle sarı-kızıl saçlarda ilaçtan saç rengi etkilenir. Özellikle de anti malarya ilaçları saçı beyazlatır. Nadir de olsa bazen böyle vakalar görülür. Özellikle buluğ çağında saçın karakteri değişebilir. Bazen kullandığımız ilaçlar (özellikle kemoterapi ilaçları) veya kuaförde yaptırdığımız kimyasal işlemler saçın karakterini değiştirebilir. Dökülme eğilimi olan özellikle erkeksi saç dökülmeleri veya kadında, hormon bozukluğuna bağlı saç dökülmelerinde önce saçın ön kısmında yağlanma olur. Sonra saçlar dökülür. Alnın ön kısmı parlamaya başlar. Islak saçta gözenekler açılır ve hassas duruma gelir. Öncelikle saçınızı ıslakken taramamaya çalışın. Havlu ile sert hareketler yapmadan kurutmaya çalışın. Ayrıca saça, bakım serumları ve solusyonlar ıslakken sürülür. Fön kullanılacaksa eğer saçı aşırı sıcaktan ve fönün aşırı yaklaştırılmasından sakının. Saç uçlarını doğal bakım yağları veya uygun serumlar ile nemlendirebilirsiniz. Periyodik olarak saçlarınızı kısaltmak. Aşırı fön ve düzleştiricileri kullanmamak. Güneşe çıkarken koruyucu spreyler kullanarak saçı korumak."