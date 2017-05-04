Yanlış ayakkabı tercihi ayağımızı hasta ediyor

Fizyoterapist Fatih Emre Doğan, günlük yaşamda kullanmış olduğumuz ayakkabıların ayak sağlığımızı direk etkilediğini belirterek, “Fabrikasyon dar ayakkabı giyiminin yaygınlaşmasıyla halluks valgus denilen rahatsızlıkta artış olduğu saptanmıştır” dedi.



Halluks’un latince başparmak, valgus’un ise orta hattan uzaklaşmak anlamına geldiği aktaran Doğan, “Halluks valgus, birinci parmağın ikinci parmağa yakınlaşması ile birlikte, birinci parmağın eklem yerinden içe doğru dönmesi sonucu oluşan, tedavi edilmediğinde sadece başparmağı değil tüm ayağı ilgilendirebilecek sorun ve değişikliklerle karşımıza çıkan bir problemdir. Toplumda çok sık karşılaşılmasına rağmen, bu problemin takip ve düzeltilmesi konusunda en hızlı ve ucuz çözüm ayakkabı ve doğru basmayı sağlamaktır.” ifadelerini kullandı.



Uzmanlar tarafından kullanılan ayakkabının halluks valgusun en önemli sebebi olarak görüldüğünü aktaran fizyoterapist Fatih Emre Doğan, “Araştırmalar ayakkabı giyen toplumlarda normal popülasyonun ayakkabı giymeyen toplumlara gore halluks valgus olma oranının 17 kat daha fazla” dedi.



Fabrikasyon dar ayakkabı giyiminin yaygınlaşmasıyla halluks valgusun görülme oranlarında ciddi artışların saptandığını da belirten Doğan, “Dar uçlu ve geniş uçlu ayakkabıların içinde normal bir ayağın pozisyonunun önemli derecede değişikler olmakta ve bu ayak fizyolojisini etkilemektedir. Kişiye özgü tasarlanacak olan tabanlık ile ayağın en uygun yük dağılımı sağlanıp, doğru bir ayakkabı ile kombinlendiği takdirde bir çok ayak probleminin önlenmesi mümkündür. Bunu sağlayacak tabanlık ise günlük hayattaki yürüyüşünüzdeki yük dağılımının haritasını çıkaran 3 boyutlu bir yürüme analizi aracılığı geliştirilmelidir” şeklinde konuştu.

