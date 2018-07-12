Vitamin takviyeleri kalp hastalığı riskini azaltmıyor

Araştırmacıların yeni bir çalışması, vitamin ve mineraller dahil olmak üzere gıda takviyelerinin kalp hastalığı riskini azaltmadığını gösteriyor.

Kalsiyum, D vitamini gibi vitaminleri doktorlar önerse bile, sağlıklı insanların gıda takviyesi alması hiçbir fayda sağlamıyor. Ancak istisnalar arasında doğum öncesi vitaminlere ihtiyaç duyan kadınlar ve vitamin eksikliği olan kişiler bulunuyor.

Alabama Üniversitesi Kardiyoloji Profesörü Dr. Joonseok Kim, bilimsel kanıtları bir kadavra üzerinde titizlikle incelediklerini söyledi ve "Kalp krizi, felç ve kardiyovasküler ölümü önlemek için multivitamin ve mineral kullanımının hiçbir yararı yok" dedi.

18 bilimsel çalışma incelendi

Dr. Kim ve ekibi, 1970'den 2016'ya kadar yayımlanmış 2 milyondan fazla insanı kapsayan 18 bilimsel çalışmayı inceledi.

ABD Kalp Derneği'nin Kardiyovasküler Kalite ve Sonuçlar dergisinde yayımlanan raporda, "multivitamin ve mineral takviyesinin" kardiyovasküler hastalıkların ölüm oranıyla bir ilgisi olmadığı açıklanmıştı.

Dr. Kim de bu konuyla ilgili şunları söyledi:

"Çalışmamızın bulguları, multivitamin ve mineral takviyeleriyle ilgili aşırıya kaçıldığını gösteriyor. Bu kullanım insanları daha fazla meyve ve sebze tüketmek yerine vitaminlere yönlendiriyor."

Kaynak: NBC News