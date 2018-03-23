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Vatandaşlar, geleneksel ve tamamlayıcı tıbba yoğun ilgi gösterdi

Sağlık Bakanlığı tarafından devlet hastanelerinde uygulanmaya başlayan ve SGK kapsamına girecek olan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına vatandaşlar ilgi gösterdi.

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Vatandaşlar, geleneksel ve tamamlayıcı tıbba yoğun ilgi gösterdi

"Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tedavisi" adı altında devlet hastanelerinde kısa süre önce uygulanmaya başlanılan hacamat, akupunktur gibi tedavi yöntemleri SGK kapsamına giriyor.

Sağlık Bakanlığı, ilaç maliyetlerini düşürmek, vatandaşın kimyasal ilaca bağımlılığını en aza indirmek ve geleneksel tıp adı altında merdiven altı işlemler yapanlarla mücadele etmek için geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını genişletmeyi hedefliyor.

Vatandaşlardan büyük ilgi

Kısa süre önce geleneksel ve tamamlayıcı tıp tedavisi adı altında devlet hastanelerinde de uygulanmaya başlayan hacamat ve akupunktur gibi tedavi yöntemlerinden yararlanan vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile tedavi yöntemlerinden SGK kapsamında yararlanabilecek. Özellikle hacamat tedavisinin devlet hastanelerinde uygulanmaya başlanması vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. 

Kocaeli’de bir ilk olarak Darıca Farabi Devlet Hastanesi’nde uygulanmaya başlanılan hacamat tedavisinden yararlanan Orhan Ayhan, “Ortam daha hijyenik daha bilinçli insanlar var, o yüzden burayı tercih ettim” dedi.

"Ayda ortalama 600 hastaya hizmet vermekteyiz"

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp tedavi yöntemlerini hastanelerinde kısa süre önce faaliyete geçirdiklerini belirten Doç. Dr. Mustafa Güneş, “Hastalık anı ve sağlık ihtiyacı insanın en zayıf noktasıdır. Bunun için insanlar yeri geldiğinde hiç çekinmeden paralarını harcayıp hiçbir eğitimi, sertifikası olmayan kişilere gidebilmektedirler. Öncelikle böyle bir tedavi uyguladığını söyleyen insanların diplomaları ve Sağlık Bakanlığı’ndan aldıkları izin kontrol edilmelidir. Bakanlığın izni olmadan bu tür uygulamaları yapmanın cezası 5 yıla kadar, sertifikasız yapmanın ise 3 yıl kadar hapis ve para cezası vardır. Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi olarak hastanemizde 2017 Temmuz ayında akupunktur fitoterapi, kupa uygulaması ve hipnoz uygulaması olmak üzere 4 alanda hizmet vermeye başlayan, 2 uygulama odası ve bir poliklinik odası olan geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünitesini açtık. Ayda ortalama 600 hastaya hizmet vermekteyiz. Ünitemizde 2 sertifikalı hekim çalışmaktadır. Yakın zamanda proloterapi ve sülük uygulamaları da başlayacaktır” diye konuştu.

Kaynak: İHA 

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Kocaeli, geleneksel ve tamamlayıcı tıp
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