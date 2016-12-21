Uzmanlar uyarıyor: Sakın kar yemeyin

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sanayiden kaynaklanan kirleticiler artık tüm dünyayı dolaştığı için karın yere düşmeden kirlendiğini belirterek, "Artık 'Köyde yaşıyorum, havamız temiz' demeyin. Sakın kar yemeyin." dedi.

Kadıoğlu, Anadolu'da yaşayanların, karı pekmez veya balla karıştırıp yemek için kış mevsimini iple çektiği günlerin geride kalması gerektiğini ifade etti.

İnsanların, romantik duygular çağrıştırmasına rağmen kar hakkında çok az bilgi sahibi olduğuna işaret eden Kadıoğlu, havada bulunan sanayiden kaynaklanan kirletici partiküllerin tüm dünyayı dolaştığını anlattı.

Dolayısıyla kimsenin artık "Köyde yaşıyorum, benim havam temiz" dememesi gerektiğini vurgulayan Kadıoğlu, "Artık kar, havadaki tüm kirleticilere yapışarak yere iniyor. Yani kar, yere düşmeden kirleniyor. Her türlü kirletici ve ağır metallere bulaşmış kar kristalleri birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Sakın kar yemeyin." diye konuştu.

Miktad Kadıoğlu, kar kristallerinin ortalama düşme hızının saatte yaklaşık 800 metre olduğunu ifade ederek, bu durumu insanların sıkışık trafikte ilerlemesine benzetti.

Meteorolojinin kaynak, yer, zaman, miktar, yükseklik ve olasılık belirten kar tahminleri verebildiğini dile getiren Kadıoğlu, yerel yönetimlerin de karla mücadele planlarını güncelleyerek, bunu etkin ve çevreye en az zarar verecek şekilde yapabilmenin yollarını araması gerektiğini kaydetti. AA