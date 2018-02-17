UMKE gönüllüleri sınırın sıfır noktasında şifa dağıtıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesindeki terör örgütleri PYD/PKK/KCK/YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen ve sınıra yakın üç bölgede oluşturulan acil sağlık alanlarında görev yapan, aralarında doktor, acil tıp teknisyeni ve hemşirelerin de bulunduğu 120 kişilik sağlık ekibi, sınır ötesinden gelen yaralıların hayatta kalmaları için adeta zamanla yarışıyor.

Gönüllü olarak bölgede bulunan UMKE mensupları, dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın Suriye'den gelen yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaların şifa bulması için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Sınırın sıfır noktasında 24 saat görev yapan ekipler, yaralanan Mehmetçiklerin yanı sıra Suriyeli sivillerin de ilk müdahalesini yaptıktan sonra en yakın hastanelere sevkini gerçekleştiriyor.

"Burası bambaşka bir duygu gerektiriyor"

Bölgede görevli gönüllülerden hemşire Şeyma Temizer, mesleğe başlayalı 6 yıl olduğunu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çalışmalarını gördükten sonra UMKE'ye katıldığını söyledi.

Çevresindekilerin karşı çıkmasına rağmen yaklaşık bir haftadır bölgede görev yaptığını ifade eden Temizer, özellikle askerlere yardımcı olmanın bambaşka bir duygu olduğunu belirtti.

Kutsal bir meslekleri olduğunu vurgulayan Temizer, "Burası çok farklı tabii. Yaralanan askerlerimize ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarına müdahale ediyoruz. Tabii ki bizim için hasta her zaman ön planda ama burası bambaşka bir duygu gerektiriyor. Psikolojisi de çok farklı." dedi.

Temizer, ilk geldiğinde tedirgin olduğunu ve bomba seslerinden ürktüğünü anlattı.

"Ailem gelmeme ister istemez biraz temkinli yaklaştı. Kadın olduğumuz için biraz daha endişeleniyorlar. Ama ben çok gelmek istediğim için buradayım. Ailem de şu anda bunun için mutlu. İlk geldiğim gün tedirgin oldum, top seslerini çok net duyuyorduk. Ancak çalışmaya başladıktan sonra bu gerginliği üzerimden attım. Güvenlik açısından bir sıkıntımız yok, askerlerimiz burada, o yüzden rahatız. Bu mesleği yapmasaydım başka hiç bir mesleği yapamazdım herhalde. Hayat kurtarmak, birilerine yardımcı olmak çok güzel bir his."

Temizer, bölgeye gelmeden önce hiç silahla yaralanan kimseyi görmediğini dile getirdi.

"Gördüğümüzde üzülüyoruz tabii ama elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, tek amacımız bu. Ben gönüllü geldim. Buraya gelmek için aşırı bir talep var. Bu operasyonda emek verenler var, biz de onlara yardım için buradayız. Yoruluyoruz ama elimizden geleni yaptığımız için başımızı yastığa koyduğumuzda huzurlu hissediyoruz."

"Herkes gönüllü gelmek istiyor"

UMKE gönüllülerinden Sivas 112 Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Karacakaya ise gönüllülük esasına göre görev yaptıklarını hatırlattı.

Karacakaya sınıra yakın bölgede arkadaşlarıyla hayat kurtarmak için gayret sarf ettiklerini anlatt.

"Bakanlığımız Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin görevlendirme yapılacağını bildirdikten sonra ilimizde ve bize bağlı olan yerlerde çok fazla müracaat oldu. Herkes gönüllü gelmek istiyor. Biz de 22 kişilik ekiple buraya geldik. Yaklaşık bir haftadır buradayız. Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan askerlerimiz ile ÖSO mensuplarının tedavilerini yapıyoruz ve daha sonra hastanelere naklediyoruz. Arkadaşlarımızın hepsi gönüllü olarak burada. Büyük bir şevkle, bu harekatın önemini ve gerekliliğini bilerek görev yapmaktalar. Bakanlığımızın kurduğu çadır hastanesi var. İçerisinde her türlü tıbbi cihazımız ve malzememiz mevcut. Burada ilk tıbbi müdahale ve tedaviler yapılıyor. Bir eksiğimiz yok, devletimiz sağ olsun her şeyi düşünmüş."

Sağlık memuru Arif Dalkıran da bölgede Denizli UMKE'ye mensup 20 kişiyle çalıştıklarını dile getirerek, Rai ve Bab ilçelerinden gelen yaralı ve hasta Suriyelilere müdahale ettiklerini aktardı.

Savaş mağdurlarına yardımcı olmanın ayrı bir duygu olduğunu ifade eden Dalkıran, herkesin bu anlamda özveriyle görevini yapmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA