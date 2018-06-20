Uçak ambulans sayısı 4'e çıktı

Türkiye'de 2010 yılından bu yana sağlık hizmet sunumunda aktif rol alan ambulans uçaklara 2 sedyeli 1 uçak ambulans daha eklendi.

Bu kapsamda, 4 sedyeli 1 turbo jet ambulans uçak ile tek sedyeli 1 turbo jet ambulans uçak Ankara'da, 2 sedyeli 1 uçak ambulans İstanbul'da hizmet verirken, bugün itibarıyla vatandaşların hizmetine giren 2 sedyeli yeni uçak ambulans da Gaziantep'te konuşlandırıldı. Ambulanslar, 4 yıl süreyle hizmet verecek.

"11 bin 879 hasta ve yaralı taşındı"

24 saat esasına göre hizmet veren ambulans uçaklarla 19 Haziran 2018 tarihi itibarıyla 11 bin 879 hasta ve yaralı taşındı ve toplam 27 bin 986 saat 22 dakika uçuş yapıldı.

Uçak ambulanslarda 2 pilot, 2 doktor ve 2 yardımcı sağlık personeli görev alıyor.

Özellikle 2 sedyeli ambulans uçaklarda, kuvöz sayesinde acil durumlarda bebek nakilleri yapılabiliyor. Ayrıca, Türkiye'de gerçekleştirilen yüz, karaciğer, kalp, akciğer ve uzuv nakillerinde Bakanlığa ait ambulans uçak, organ nakli ekiplerinin ve organların taşınmasında görev alıyor.

Kaynak: AA