TÜRKÖK projesiyle 355 kişi hayata bağlandı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, kemik iliği nakli olmayı bekleyen hastaların umudu Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) projesi sayesinde 355 kişinin hayata tutunduğunu söyledi.

Türkiye'nin kan ihtiyacının tamamına yakınını gönüllü bağışçılardan karşılayan Türk Kızılayı, kemik iliği tedavisi gereken hastaların da imdadına yetişiyor.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı iş birliğiyle 2014'te hayata geçen TÜRKÖK projesi, bağışçılardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

TÜRKÖK'ün çalışmaları hakkında açıklama yapan Kınık, Sağlık Bakanlığıyla birlikte uygulamaya konulan projenin dünyaya örnek olacak şekilde büyüdüğünü ifade etti.

Sistemdeki bağışçı sayısının bugün itibarıyla 223 bin 128 olduğunu bildiren Kerem Kınık, "Milletimizin göstermiş olduğu duyarlılık gurur verici. 3 yıl içerisinde nakil bekleyen çoğu çocuk hasta olmak üzere 355 kişiye nakil yapıldı. Bu kişiler şimdi ikinci hayatlarını yaşıyorlar." dedi.

Kemik iliği örnekleri sistemde 30 yıl kalacak

Nakil olmayı bekleyen bin 639 kişi için de eşleşme testlerinin yapıldığını aktaran Kınık, bu kişilere kemik iliği nakli için hazırlıkların yapıldığını belirtti.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, Türkiye'nin dünya kemik iliği bankasına üye olduğunu belirterek, "Yurt dışında nakil olmayı bekleyen birçok hastaya uygun kemik iliği Türkiye'den bulundu. Onlar da milletimizin yardımseverliği ile yeni hayatlarına başlayacaklar." diye konuştu.

TÜRKÖK veri bankasındaki gönüllü bağışçıların büyük bir bölümünü gençlerin oluşturmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Kerem Kınık, kemik iliği bağışı yapmaya istekli kişilerin yüzde 32,4'ünün 18-25 yaş aralığında olduğunu söyledi.

Kınık, bu kişilerin kemik iliği örneklerinin sistemde en az 30 yıl kalacağını, yeni hastalar için de umut olmaya devam edeceklerini kaydetti.

TÜRKÖK'te kemik iliği nakli olmayı bekleyen 2 bin 69 hasta bulunuyor. Bunlardan bin 67'si pediatrik, bin 2'si ise erişkin hastalardan oluşuyor. Projede bugüne kadar yurt içinden 351, yurt dışından ise 4 olmak üzere 355 nakil gerçekleştirildi.