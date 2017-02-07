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Buradasınız : » » Türkiye'nin ilk şehir hastanesine vatandaşlardan büyük ilgi

Türkiye'nin ilk şehir hastanesine vatandaşlardan büyük ilgi

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesinde 2 günde 8 bin 650 hastaya hizmet verildi.

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Türkiyenin ilk şehir hastanesine vatandaşlardan büyük ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla geçen hafta açılan, Türkiye'nin ilk şehir hastanesi unvanını taşıyan Mersin Şehir Hastanesinde, 2 günde 8 bin 650 hasta sağlık hizmetlerinden yararlandı.

Kamu-özel işbirliğiyle yaptırılan Avrupa ve Türkiye'nin en büyük hastanesi olan ve geçen hafta cuma günü açılışı gerçekleştirilen, dün de hasta kabulüne başlayan Mersin Şehir Hastanesi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

İlk 24 saatte acil servislerle birlikte 4 bin 55 hastaya hizmet verildi, yaklaşık 300 hasta da yataklı tedavi hizmetlerinden yararlandı.

Hasta kabulünün ikinci gününde ise 16 saatlik dilimde 3 bin 605 kişiye poliklinik, 340 kişiye acil servis hizmeti verildi, 350 hasta da yatarak sağlık hizmetlerinden faydalandı.

Hastanede böylece 2 günde 8 bin 650 hasta sağlık hizmetlerinden yararlandı.

Sağlık hizmeti tamamen kamunun garantisinde olan hastanenin bin 300 yatak kapasitesi bulunuyor. AA

Etiketler: Türkiye'nin ilk şehir hastanesi, sağlık hizmetleri, mersin şehir hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım
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