Türkiye'nin ilaçları dünyaya şifa oldu

Türkiye'nin eczacılık ürünleri dünyanın dört bir yanına şifa götürdü. Sektörün ihracatı, 2013-2017 dönemini kapsayan 5 yılda yüzde 16,1 artarak geçen yıl itibarıyla 875,3 milyon dolara yükseldi.

Stratejik alan olarak nitelendirilen ilaç sektöründe yatırımlar ve bu yöndeki teşvikler son yıllarda yoğunlaşırken Türkiye'nin net ithalatçı konumda olduğu eczacılık ürünlerindeki ihracatı da ivme kazandı.

Geçen yıl en fazla ihracat Güney Kore'ye

Türkiye bu dönemde, provitamin ve vitaminler, hormonlar, antibiyotikler, kan, serumlar, aşılar, ilaçlar, gaz bezleri ve steril malzemelerin aralarında bulunduğu eczacılık ürünlerini 5 kıtaya ulaştırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eczacılık ürünlerinin ihracatından son 5 yılda elde edilen toplam kazanç 4,1 milyar doları buldu.

Türkiye'nin eczacılık ürünleri ihracatı 5 yılda yüzde 16,1 artarak geçen yıl itibarıyla 875,3 milyon dolar olarak kaydedildi. Söz konusu kalemde geçen yıl en fazla ihracat yapılan ülke 136,4 milyon dolarla Güney Kore oldu. Bu ülkeyi, 64,6 milyon dolarla Irak, 55,3 milyon dolarla İsviçre ve 30,5 milyon dolarla KKTC takip etti.

Eczacılık ürünlerine 5 yılda 21,5 milyar dolar ödedik

Türkiye'nin 5 yılda dışarıdan aldığı eczacılık ürünlerine ödediği toplam tutar ise 21,5 milyar dolar. Eczacılık ürünleri ithalatı ise 5 yılda yüzde 7,2 artış göstererek geçen yıl yaklaşık 4,5 milyar dolar oldu. Bu dönemde Türkiye'nin eczacılık ürünlerini en çok aldığı ülke 795,8 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi, 591,3 milyon dolarla ABD, 394,2 milyon dolarla İsviçre ve 383,2 milyon dolarla İrlanda izledi.

Kaynak: AA