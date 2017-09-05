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Buradasınız : » » Türkiye'nin "beslenme haritası" çıkarılacak

Türkiye'nin "beslenme haritası" çıkarılacak

Sağlık Bakanlığınca uygulamaya konulan "Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması" ile 15 yaş ve üzeri bireylerin beslenme haritası çıkarılacak.

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Türkiyenin &quot;beslenme haritası&quot; çıkarılacak

Sağlık Bakanlığınca uygulamaya konulan "Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması" ile 15 yaş ve üzeri bireylerin beslenme haritası çıkarılacak.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" ve 10'uncu Kalkınma Planı'nda yer alan "Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması" uygulamaya sokuldu.

Araştırmayla, ulusal düzeyde zayıflık-şişmanlık durumu, fiziksel aktivite bazı risk faktörleri ve sağlık parametrelerinin yanı sıra besin tüketimi değerlendirilecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından örneklemi belirlenen ve Türkiye genelinde 15 yaş üzeri bireyler için uygulanacak çalışma, 31 Aralık'a kadar devam edecek.

Gaziantep pilot il seçildi

Söz konusu çalışmada, sağlık taraması ve beslenme ölçümleri de yapılacak. Aile Sağlığı Merkezlerine davet edilen vatandaşların boy, kilo ölçümü, sağlık ve beslenme sorunlarını içeren anketler diyetisyen eşliğinde yapılacak.

İl düzeyinde yapılacak planlamalar için Gaziantep pilot il olarak seçildi. Çalışma için 4 gün süreyle verilen eğitimlere 235 diyetisyen, halk sağlığı laboratuvarları ile aile hekimliği uygulama ve bulaşıcı olmayan hastalıklar şube müdürleri katıldı.

Araştırmaya katılacak vatandaşlar ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlendi.

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, beslenme haritası, Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK
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