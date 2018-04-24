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Türkiye'nin 5. şehir hastanesi için geri sayım başladı

Türkiye'nin 5. şehir hastanesi olan Kayseri Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Mayıs'ta hizmete açılacak.

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Türkiyenin 5. şehir hastanesi için geri sayım başladı

Mayıs ayında açılacak Kayseri Şehir Hastanesi'nde hazırlıklar tamamlanıyor.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Sayit Çelebi, daire çalışanları, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Ramazan Benli ve ekibi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve ekibi tarafından eş zamanlı olarak YGAP, Psikiyatri, Fizik Tedavi Hastanesi ve Laboratuvar başta olmak üzere bütün şehir hastanesi birimlerinde hazırlıklar aşama aşama takip ediliyor ve hastanenin açılışa hazır hale gelmesi sağlanıyor.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 250'ye yakın yoğun bakım yatağı, yaklaşık 400 poliklinik, 45'e yakın ameliyathane olacak. Kayseri'nin en üst düzey hastanesi olacak Kayseri Şehir Hastanesi, bölgede de önemli bir merkez haline gelecek.

5 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak hastane, Türkiye'nin beşinci ve 2018 yılında açılacak ilk şehir hastanesi olma özelliği taşıyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri Şehir Hastanesi
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