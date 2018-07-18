Türkiye'nin 3. büyük hastanesinin inşaatına kadın eli değdi

Türkiye'nin 3'üncü büyük şehir hastanesi olan İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü inşaatında yüzlerce erkek çalışanın yanında sayılı kadın çalışan arasında yer alan Seda Girişen Sömek, çalışmaların mimariye olan yansımasını büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan 33 yaşındaki Seda Girişen Sömek, öğrencilik döneminden itibaren kentteki birçok önemli yapının inşaasında görev alırken, Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü inşaatında da ilk günden itibaren çalışıyor.

Çalışmaları yerinde inceliyor

Projenin ilk kadın mimarı olan Sömek, yüzde 35'i tamamlanan 618 bin 896 metrekarelik inşaat alanında çizimler yapıyor, daha sonra ise erkek meslektaşlarıyla toplantılar gerçekleştiriyor.

İnşaatın geldiği son noktayı değerlendiren genç mimar, baretini ve iş yeleğini giyip inşaat alanında yapılan imalatları yerinde inceliyor.

Projenin mimariye olan yansımasını kadın titizliğiyle gerçekleştiren Seda Girişen Sömek, işçilerin yaptığı işleri kontrol ediyor, günün büyük kısmını sıcak havaya aldırış etmeden onlarla geçiriyor.

"İlk zamanlar şantiyede işçiler beni yadırgadı"

Sömek, şantiye ortamında bir kadın olarak çalışmanın zor olduğunu, ilk zamanlar işçilerin kendisini yadırgadığını ama kısa sürede aile gibi oldukları için rahatlıkla işini yaptığını söyledi.

Mesleğinin en güzel günlerini şehir hastanesi şantiyesinde yaşadığını belirten mimar Sömek, "Kağıt üzerinde gördüğünüz şeyin burada hayata geçtiğini görmek, bunun içerisinde bulunmak, havayı solumak ve bu tozu koklamak bir yerden sonra mesleğinize olan adaptasyonunuzu daha da arttırıyor. Hayaller bir noktada görüyor, gerçeği gördüğünüz her an daha büyük bir hazla mesleğinize sarılıyorsunuz. Şantiyede kendimi çok özgür hissediyorum" dedi.

"Sağlık projeleri benim için farklı"

Bugüne kadar birçok karma projede görev aldığını, onların çoğunda tasarım yaparken sağlıklı insanların ihtiyacına göre çalıştığını, burada ise sağlıksız insanların ihtiyaçlarının öne çıktığını ifade eden Sömek, "Projede, sağlıksız insanların yanında refakat eden insanlar, doktorlar ve hemşirelerin ihtiyaçlarını da göz önüne alıyorsunuz. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Hassas nüanslarla birçok projeye farklı bakıyoruz. Çizimleri yaparken, kendimi hastaneyi kullanacak hastalar yerine koyarak çalışıyorum. Bu sayede ortaya daha güzel işler çıkıyor" diye konuştu.

Projenin tamamlanmasını dört gözle beklediğini ifade eden Seda Girişen Sömek, "Buranın her aşamasında bulunmuştum' demek beni çok mutlu edecek. İçinde bulunduğum en büyük proje olduğu için, ileride çocuklarıma anlatacağım bir proje olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA