  • 22 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Türkiye'nin 11 yıllık emeği meyvesini verdi

Türkiye'de ilk kez yüzde yüz yerli kalp pompası üretildi.

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Türkiyenin 11 yıllık emeği meyvesini verdi

Türk tıp tarihinin en heyecan verici gelişmelerinden birini yaşandı.

İstanbul Kalp 11 yıllık çalışma ile yüzde yüz yerli kalp pompası üretti.

Tasarım son haline kadar yüzde yüz yerli.

Yıllar süren çalışmanın ürünü olan cihaz binlerce insanın hayatını değiştirecek.

Yerli kalp pompasının ilk denemesi başarı ile gerçekleştirildi.

İnsan vücuduna kilo ve kalp uyumu acısından en uygun hayvanlardan birinin domuz olduğu ve bundan dolayı yerli pompanın ilk olarak domuz üzerinde denendiği bildirildi.

Böylece Türkiye, Amerika, Almanya ve Japonya'dan sonra yapay kalp pompası teknolojisine sahip 4'ncü ülke oldu.

TRT Haber 

Etiketler: yerli kalp pompası
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