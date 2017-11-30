Türkiye ve Dünyada çocuklarda obezite hızla artıyor

Tüm dünya ülkeleri için ciddi bir sağlık sorunu haline gelen obezite hastalığı 7'den 70’e tüm yaş grupları için yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 1990'da 32 milyon olan obez çocuk sayısı 2016'da 41 milyona çıktı. Mevcut eğilimin sürmesi halinde bu rakamın 2025 yılında dünya genelinde 70 milyona yükseleceği belirtiliyor.

Obezite hastalığı çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerde görülüyor.

Kronik rahatsızlıkların gelişimi açısından da önemli bir risk faktörü oluşturan obezite, kalp damar hastalıkları ve kanser başta olmak üzere bir çok hastalığın kaynaklarından.

2010 yılında başlatılan ‘’Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’’ kapsamında çocuklar da obezite ile mücadelede önemli bir hedef grup.

Türkiyenin'de içinde bulunduğu Avrupa Bölgesin'de her 5 çocuktan 1'i, Türkiye'de ise her 4 çocuktan 1'i obez veya fazla kilolu.

Dünya sağlık örgütü okul çağı çocuklarının büyüme ve gelişmelerinin, besin tüketim alışkanlıklarının, fiziksel aktivite durumlarının ve okullardaki beslenme ve fiziksel aktivite uygulamalarının izlenmesini kapsayan bir araştırmaya imza attı.

Türkiye 2012-2013 yılında araştırmaya 3.turunda dahil oldu.

Araştırmanın 4. turu Sağlık Bakanlığı, Miili Eğitim Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi iş birliği ile Türkiye genelinde 585 ilköğretim okulunda kız ve erkek çocuklarında toplamda 11.732 öğrenci üzerinde yapıldı.

Kaynak TRT Haber