Türkiye tuzu 3 kat fazla tüketiyor

Yapısındaki sodyum ile vücutta; sıvı, elektrolit dengesi ve kan basıncının düzenlenmesinde önemli rol oynayan tuz, aşırı tüketildiğinde ciddi hastalıkları tetikliyor. 1-7 Şubat Dünya Tuz Farkındalık Haftası’nda Türkiye’deki aşırı tuz tüketimine dikkat çeken Diyetisyen Sibel Mumcu, “Türkiye’de Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği oranın 3 katı tuz tüketiliyor. Bu da hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları, beyin, böbrek ve göz sorunlarının artmasına neden oluyor” dedi. Mumcu, tuz tüketimini azaltmak için atılabilecek adımları açıkladı.

Sağlıklı bir insanın günlük tüketmesi gereken tuz miktarı 5 gram iken Türkiye’de ortalama günlük kişi başı tuz tüketimi 15 grama kadar çıkıyor. Bu alışkanlık da beraberinde ciddi hastalık risklerini getiriyor. Aşırı tuz tüketiminin kan basıncını yükselterek hipertansiyona neden olduğunu söyleyen Diyetisyen Sibel Mumcu, “Tüm organ ve dokular damarlar aracılığı ile beslendiği için hipertansiyon sorunu tüm vücudu etkiliyor” dedi. Bu noktada, en çok etkilenen organları kalp, beyin, böbrekler, atardamarlar ve gözler olarak sıralayan Mumcu, “Fazla tuz tüketimi ayrıca, idrarla kalsiyum atımına neden olarak kemiklerden kalsiyum kaybını da tetikliyor. Şeker hastalarında da günlük tuz tüketiminin sınırlandırılması, kan şekeri kontrolüne yardımcı oluyor” dedi.

Aşırı tuz tüketimin zararlarından korunmak için beslenme alışkanlıklarında düzenlemeler yapmanın önemini vurgulayan Sibel Mumcu, şu önerilerde bulundu;

Doğal olarak içerdikleri sodyum miktarı düşük olduğu için taze meyve ve sebzeler tüketin

Hazır ve paket ürünlerle kıyaslandığında, kullanımı kontrol edilebildiği için daha az tuzla evde hazırlanmış besinleri tercih edin.

Tuzlukları sofradan kaldırmanın tuz tüketimini yüzde 15’e kadar düşüreceğini unutmayın, yemeğin tadına bakmadan tuz ekleme alışkanlığından vazgeçmeye çalışın.

Yemeklere lezzet vermek için yeni yollar denemekten çekinmeyin. Taze baharatlar, maydanoz, nane, kekik, dereotu, fesleğen gibi taze otları yemeklerinize lezzet katmak için kullanmayı deneyin.

Salamura besinler, turşu, peynir, zeytin, soya sosu, bulyonlar, hazır salata sosları, hazır çorbalar, kuru yemişler, cipsler, kabartma tozu eklenmiş besinler, tütsülenmiş yiyecekler, tuzlu bisküviler, şarküteri ürünleri yüksek oranda sodyum içerir. Bu besinlerin tüketimini sınırlandırmaya çalışın.

İşlenmiş gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın, alışveriş yaparken bu ürünlerin gıda etiketlerini kontrol etmeyi alışkanlık haline getirin. Tuzsuz ya da tuzu azaltılmış ibarelerinin bulunduğu ürünleri tercih edin.