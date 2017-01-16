Türkiye, sağlıkta 2025 hedeflerinin üzerine çıktı

Türkiye, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) doğumda beklenen yaşam süresi, bebek ve anne ölüm hızına ilişkin 2025 yılı hedeflerinin üzerine çıkarak, önemli başarı elde etti.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yaklaşık 14 yıldır uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birçok alanda elde edilen başarılarla, sağlık göstergelerinde yüksek oranda iyileşme rakamlarına ulaşıldı.

Sağlık göstergelerine ilişkin DSÖ'nün 1998'deki öngörülerinin üzerine çıkan Türkiye, doğumda beklenen yaşam süresinden anne ölüm hızına kadar pek çok alandaki başarılı sonuçlarla birçok ülkeye örnek gösterildi.

Türkiye, 2025 için doğumda beklenen yaşam süresini 75 yıl olarak tahmin eden örgütün rakamlarına 2007'de ulaştı. 2015 itibarıyla doğumda beklenen yaşam süresi ise 78 yıl oldu.

Bin canlı doğumda öngörülen bebek ölüm hızı 2025 için 16 olarak belirtilirken, Türkiye'de bu sayı 2007'de 13,9 ve 2015"te 7,6 olarak gerçekleşti. Türkiye, bu alanda DSÖ'nün tahminlerinin iki katı üzerinde başarı elde etti.

Örgütün 100 bin canlı doğumda 25 olarak öngördüğü anne ölüm oranı ise Türkiye'de 2007'de 21,2 olarak, 2015'te de 14,7 oldu.

Sağlıkta gelişmiş ülkeler klasmanında

Dünya verileriyle kıyaslandığında Türkiye, doğumda beklenen yaşam süresinde 79 yıl ve bebek ölüm hızında 5,8 olan üst gelir grubu ülkelerine yaklaştı.

Türkiye, anne ölüm oranlarında ise üst gelir grubu ülkeler ile DSÖ Avrupa Bölgesi ortalamasının altına indi. Bu sonuçlar Türkiye'yi sağlıkta gelişmiş ülkeler klasmanına soktu.

Türkiye'den sağlık sistemlerinin kurulmasına destek

Global sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi için birçok uluslararası platform ve kurumla çalışan Türkiye, gelişmekte olan ülkelerde sağlık sistemlerinin kurulmasında tecrübe paylaşımında bulundu. İş birliği anlaşmaları çerçevesinde hasta tedavisi ve kısa süreli personel eğitimi verildi.

Türkiye, aralarında Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Filistin, Gambiya, İran, Kırgızistan, Kosova, KKTC, Makedonya, Özbekistan, Somali, Suudi Arabistan ve Yemen'in de bulunduğu 20'den fazla ülkeye sağlık sistemlerinin güçlendirilmesine yönelik destekte bulundu. Ayrıca 2013'ten beri 44 ülkeden 73 heyet, sağlık sistemi incelemeleri kapsamında ağırlandı.