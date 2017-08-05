Türkiye Pakistan'lı hastalara umut oldu

Sağlık Bakanlığı'nın, sağlık turizmindeki çalışmaları Pakistan'da karaciğer nakli olmayı bekleyen hastalara da umut oldu. Türkiye ve Pakistan hükümeti arasındaki anlaşma kapsamında, 24 yaşındaki Pakistanlı karaciğer hastası Osama Ali, tedavi edilmek üzere donörü ile birlikte Türkiye'ye getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın talimatlarıyla Dış İlişkiler ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden bir heyet, 25-27 Temmuz 2017 tarihlerinde Pakistan'a giderek, ikili ilişkiler ve işbirliği kapsamında mutabakat zaptı imzaladı.

Türkiye ve Pakistan arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde, karaciğer hastalıkları ve transplantasyonu (nakli) ile doğumsal kalp anomalisi hastalarının tedavilerinin Türkiye'de gerçekleştirilmesi karara bağlandı.

Bu kapsamda, 24 yaşındaki karaciğer hastası Osama Ali, mutabakat çerçevesinde Türkiye'ye getirilen ilk hasta oldu. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği ve 112 ekipleri tarafından İstanbul'da karşılanan Osama Ali'nin tedavisi Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Mutabakat uyarınca tedavi amaçlı Türkiye'ye getirilen Pakistanlı hastaların inişlerinden itibaren havalimanında sağlık ekiplerince karşılanması, ilgili hastaneye transferi, hastanedeki tedavi süreci ile hasta ve yakınlarının konaklaması ve tedaviden sonra ülkelerine uğurlanmaları için uçağa kadar olan transferleri, Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilecek.