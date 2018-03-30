Türkiye kanser kaydında yüzde 100'e ulaştı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Dr. Hüseyin İlter, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada kanserin hem dünyada hem de Türkiye'de sebebi bilinen ölümler sıralamasında, kalp-damar hastalıklarından sonra ikinci ölüm nedeni olarak gösterildiğine dikkati çekti.

Kanser görülme sıklığı, AB ve ABD'ye göre daha düşük

Türkiye'de 5 yılın verileri değerlendirildiğinde, kanser sıklığında herhangi bir artış ya da azalış olmadığını bildiren İlter, "Türkiye'de görülmekte olan kanser sıklığı, Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmişlik düzeyi yüksek olan ülkelere göre daha düşük" dedi.

81 ilde aktif kanser kayıt merkezi

İlter, sağlık stratejinin belirlenmesi ile tarama ve korumaya yönelik projeler geliştirilmesinde ülkeye ait verilerin önem taşıdığını belirterek, "Kanser kontrolünde en önemli yapı taşı, tam ve güvenilir veridir. 2014 yılında 81 ilimizde aktif kanser kayıt merkezi hizmetleri başlamış ve kanser kayıtçılığında yüzde 100 kapsama oranına ulaşılmıştır" bilgisini paylaştı.

Erken tanının önemine dikkati çeken Genel Müdür İlter, şöyle devam etti:

"Kanser türlerinin uyarılarını erken keşfetmek, bulgularını araştırmak ve ileri tetkik için hastaların sevk edilmesi, erken tanı şansını artırmaktadır. Bu nedenle kanserde erken tanı programları toplumun, sağlık çalışanlarının ve politika oluşturucularının bilgisini artırmayı hedeflemeli, erken tanı olanakları hakkındaki farkındalığı artırmalıdır.

Ülkemizde meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için toplumun kaynaklarına ve hastalık yüküne uygun olarak tarama programları yürütülmektedir. Toplum tabanlı kanser taramalarına yönelik, ülke genelinde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurulmuş olup halihazırda 33'ü mobil olmak üzere 199 KETEM mevcuttur. Yeni KETEM'ler olabildiğince hastane dışında ulaşımı daha kolay Sağlıklı Yaşam Merkezi şeklinde planlanmakta olup tarama oranlarımız yeni açılan KETEM'lerle birlikte giderek artmaktadır."

Kaynak: AA