Türk insanı güneşten yeterince yararlanmıyor

Uzun yıllar güneş ışınlarına gereğinden fazla maruz kalmak cilt kanserine yol açabiliyor veya cildi yaşlandırabiliyor. Ancak yeterince güneş ışını alamamak D vitamini eksikliğine neden oluyor.

Vehbi Koç Vakfı (VKV) Sağlık Kuruluşları Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bülent Urman, D vitamini seviyeleri ölçüldüğünde pek çok ülkede ciddi eksikler görüldüğünü ve Türkiye'de bu konu üzerinde durulması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Günde 20 ila 30 dakika güneşlenmek gerekiyor. O zaman vücut ideal sentezini yapabiliyor. Türkiye de güneşli olmasına rağmen herhalde insanlarımız çok fazla güneşe maruz kalmıyorlar, öyle düşünüyorum çünkü bizden daha az güneş alan, örneğin uzun kışları olan İskandinav ülkelerinde insanların D vitamini seviyeleri bizden daha iyi."

Özellikle hamilelerin yarısından fazlasında çok ciddi D vitamini eksikliği görülüyor. Hamile olmayanlarda da ciddi D vitamini eksikliği görülebiliyor. D vitamini eksikliği birçok hastalıkla da ilişkilendiriliyor.

"Jinekoloji alanında yapılan çalışmalara göre, D vitamini eksikliğinin erken doğum riskini arttırdığı, onun dışında preeklampsi dediğimiz gebelik sırasında tansiyon yükselmesi riskini arttırdığını görüyoruz" diyen Urman, D vitamini eksikliğinin sebeplerini ise şöyle sıraladı:

Beslenme alışkınlıkları,

Güneşe az maruz kalmak,

Kalsiyum içeren süt ve süt ürünlerini az tüketmek.

Güneşin D vitamini dışında, insan psikolojisi üzerinde de olumlu etkileri var. Vücudun ideal D vitamini sentezi yapabilmesi için öğle saatleri, güneşin dik geldiği saatlerde en az vücudun üçte biri oranında bir deri bölgesini güneşe maruz bırakmak gerekiyor.

Kaynak: AA