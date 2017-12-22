Türk bilim insanlarının geliştirdiği cihazla 'Epilepsi' hastalığı tarihe karışacak

Dünyada 65 milyon, Türkiye'de 700 bini aşkın epilepsi hastası var. Epilepsinin bazı türleri ise ilaçlara dirençli. Ancak Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli 25 kişilik ekibin geliştirdiği cihazla, epilepsi tarih oluyor.

Cihazın adı epistop. Cihaz, epilepsi hastalığının ataklarının olmamasını sağlıyor, yani epilepsi hastalığının en sıkıntılı yanı olan atakları sonlandırıyor.

Ağırlığı 12 gram, Cihaz hastanın cilt altına yerleştiriliyor. Bir ucu beyne giden en büyük sinire bağlanıyor. Elektromanyetik dalgalarla beyne elektrik akımı veriliyor. Cihaz şu ana kadar 105 hastaya yerleştirildi.

Dışarıdan programlanması cihazı yurtdışında üretilen benzerlerinden ayırıyor.

Kaynak: TRT Haber