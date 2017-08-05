Tiryakiler günde ortalama 17 sigara içiyor

Araştırma kuruluşu GfK, bu yıl Türkiye genelinde bin 175 kişiyle görüşerek, kişilerin sağlıklı yaşam ve yemek yeme alışkanlıklarını araştırdı.

Buna göre, katılımcıların yüzde 85'i kahvaltı yaptığını, yüzde 69'u öğle yemeği ve yüzde 91'i de akşam yemeği yediklerini belirtirken, bireylerin ara öğün tüketiminin düşük kalması dikkati çekti.

Katılımcıların yüzde 9'u sabah ile öğle arası, yüzde 12'si ise öğle ile akşam arası atıştırdığını kaydetti.

Katılımcılara kişisel sağlık ve zindelikleri için hangi unsurlara önem verdikleri sorulduğunda, ilk sırada yüzde 84 ile "yeterince su içmek" yer aldı. Bunu, yüzde 82 ile "iyi bir gece uykusu", yüzde 80 ile "sağlıklı ve besleyici yiyecekler tüketmek" takip etti.

Sigara kullanımı

Öte yandan katılımcıların yüzde 42'si sigara kullandığını belirtirken, sigara içtiğini söyleyen kadınların oranı yüzde 31, erkeklerin oranı yüzde 54 olarak kayda geçti.

Sigara tüketenler bir günde ortalama 17 adet sigara içtiğini ifade ederken, günde 1 paket kullandığını belirtenlerin oranı yüzde 17, 10-19 adet içtiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 8 oldu.

Sigara içenlerin yüzde 14'ü önümüzdeki 1 yıl içinde sigarayı bırakmayı planladıklarını belirtti. Sigarayı bırakmak isteyenlerin yüzde 60'ı bu alışkanlıklarından sağlığa zararlı olması nedeniyle vazgeçmek istediklerini dile getirirken, bu grubun yüzde 28'i yaşadıkları sağlık sorunlarını, yüzde 24'ü ise kokusundan rahatsız olmalarını temel neden olarak gösterdi.