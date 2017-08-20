'Tiroit hastalıkları gebeliği tehlikeye düşürüyor'

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, guatr ve diğer tiroit hastalıklarının, Türkiye'de en sık görülen hastalıklardan biri olduğunu ifade ederek, sorunun kadınlarda erkeklere göre daha çok görüldüğünü belirtti

Tiroit hormonlarının asıl olarak metabolizmayı düzenleme görevi yaptığını ancak üreme fonksiyonu, zeka gelişimi dahil pek çok da rolünün bulunduğunu aktaran Buyru, tiroit bezinin, beyinde bulunan hipofiz bezinin kontrolünde çalıştığını anlattı.

Prof. Dr. Buyru tiroidin az çalışmasına hipotiroidi, fazla çalışmasına ise hipertiroidi denildiğini dile getirerek, "Tiroidin normal çalışıp çalışmadığını anlamak için ilk bakılacak hormon TSH'dir. Tiroit bezinin normal çalışabilmesi için besinlerle yeterli iyot alımının da olması gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Tiroidin az ya da çok çalışması düşüğe sebep olabilir"

Prof. Dr. Faruk Buyru, tiroit hastalıklarının herhangi bir probleme yol açmadan erkenden tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tirodin az veya çok çalışması adet düzensizlikleri, adet görememe, gebe kalamama veya düşüğe sebep olabilir. Son yıllarda yine tüp bebekteki başarı şansı TSH düzeyi ile ilişkilendiriliyor. Çünkü TSH'nin yüksek olması başka bir problem olmasa da düzeltilmesi gereken bir sorun. Ayrıca tiroidin az çalışması çabuk yorulma, kabızlık, soğuktan rahatsız olma, yorgunluk ve unutkanlık gibi pek çok soruna yol açabilir. Tiroidin az çalışmasında görülen en sık neden, vücutta kendi tiroit hücrelerine karşı zararlı antikor oluşumu olarak tanımlanabilecek 'Hashimoto' hastalığıdır. Bir diğer neden de iyot eksikliğidir. Sıklığı yüzde 2-4 kadardır, gizli hipotiroidi sıklığı ise yüzde 8'e kadar çıkmaktadır. Belirgin hipotiroidisi olan kadınlar gebe kalmakta güçlük çeker. Ayrıca bu durum gebelerde düşük riskini artırmaktadır. Yine bu gebelerde tansiyon yüksekliği, bebekte düşük doğum ağırlığı, erken doğum ve bebekte zeka geriliği gibi problemler daha sık görülür. Doğum sonrası kanama riski de yüksektir. Bu annelerin doğurdukları bebekler de zeka gelişimi açısından dikkatle incelenmelidir. Zaten tüm yenidoğanlarda tiroit fonksiyonları araştırılmakta ve gerekirse çok erken dönemde tedaviye başlanmaktadır."

"Fazla çalışan tiroit tedavi edilmezse bebeğin anne karnında ölüm riskini artırıyor"

Prof. Dr. Buyru, tiroit bezinin çok çalışması durumunda ise iştah açılmasına rağmen kilo kaybı, çarpıntı, sinirlilik görülebildiğini, gebelerde bulantı ve kusmanın daha fazla yaşandığını ifade ederek, "Gebelerde fazla çalışan tiroit tedavi edilmezse gebelik zehirlenmesi, bebekte gelişme geriliği, erken doğum ve bebeğin anne karnında ölüm riski artar. Gebede çarpıntı olması uyarıcı olabilir. Hipertiroidi nedeniyle ilaç kullanan gebelerde ilacın dozu iyi ayarlanmazsa, ilaçlar bebeğe geçip bebekte hipotiroidiye neden olabilir." değerlendirmesinde bulundu.